Carlo III, la Scozia e il problema dell’incoronazione: cosa potrebbe accadere

I colpi di cannone hanno formalizzato l'ascesa di Carlo III a Re d'Inghilterra, avvenuta negli appartamenti di St James all'interno di Buckingham Palace con il giuramento trasmesso in mondo visione. Nelle ore successive, poi, un secondo proclama è stato letto al Royal Exchange, nella City di Londra, mentre domenica la stessa procedura è avvenuta in Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Tutto finito? Neanche per idea. Nelle prossime settimane dovrà avvenire anche l'incoronazione formale di Carlo allo stesso modo in cui avvenne 70 anni fa per la Regina Elisabetta: la situazione, però, non è così semplice perché dovrà avvenire in presenza di un elemento speciale.

Cos'è la Pietra di Scone

Come spiegano alcuni quotidiani britannici, la cosiddetta Pietra di Scone è un blocco di pietra con un immenso significato simbolico, soprattutto per la Scozia. Fu rubato negli anni '50 dalla Cattedrale di Westminster da alcuni studenti dell'Università di Glasgow che volevano riportarlo nel loro Paese. La Pietra del Destino, conosciuta anche come Pietra di Scone o Pietra dell'Incoronazione, era un antico simbolo sacro della monarchia scozzese. L'Inghilterra, nel 1996, decise di restituirla alla Scozia con la promessa del "prestito" in casi come questi: infatti, l'ultima volta fu utilizzata per l'incoronazione di Elisabetta III nel 1953.

Quali sono i timori

Le malelingue temono che qualcosa di clamoroso possa accadere ed è legato al rapporto non proprio idilliaco tra i due Paesi: gli scozzesi farebbero un tale sgambetto a Carlo III nel giorno in cui riceverà la corona di Re? Difficile ma non impossibile. Gli equilibri politici sono cambiati soprattutto dopo l'abbandono dell'eurozona da parte di Londra ma Edinburgo, a priori, sogna un'indipendenza dal Regno Unito. Tecnicamente, quindi, il Paese potrebbe decidere di non rispettare i patti stabiliti nel 1996.

Cosa dice la leggenda

Alcune leggende affermano che il blocco di pietra sarebbe, in realtà, la biblica Pietra di Giacobbe di cui si parla nel Libro della Genesi. Secondo l'Antico Testamento, Giacobbe stava utilizzando la pietra come cuscino quando ebbe la famosa visione di una scala che porta al cielo conosciuta come Scala di Giacobbe. La leggenda narra che intorno al 500 d.C. fu portata in Scozia da Fergus, il leggendario primo re degli scozzesi. Si ritiene che la pietra abbia trascorso i suoi primi cento anni ad Argyll e sull'isola di Iona, il centro simbolico della cristianità scozzese e il luogo di sepoltura di 48 re scozzesi, otto re norvegesi e quattro re irlandesi.

Gli "attriti" tra i due Paesi per il sacro oggetto nacquero anche perché, dopo essere stato utilizzato per secoli nell'inaugurazione dei re di Scozia, re Edoardo I decise di sequestrarla agli scozzesi nel 1296 durante la prima guerra d'indipendenza. Edward "Longshanks" fece costruire un nuovo trono a Westminster: da quel momento è stata usata durante tutte le cerimonie di incoronazione dei monarchi d'Inghilterra e del Regno Unito.