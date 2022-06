"Siamo sull'orlo della catastrofe". Bomba epidemiologica a Mariupol | La diretta

Le prime indiscrezioni erano apparse già nel pomeriggio di giovedì. Era stata la Cnn a lanciarle e parlavano di un imminente annuncio da parte del presidente Usa Joe Biden circa l'invio verso l'Ucraina di nuove armi. In serata poi e nel corso della notte, sono arrivate le prime conferme. In particolare, il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, ha reso noto che gli Stati Uniti sono pronti a inviare a favore dell'esercito ucraino armi per un valore complessivo di 450 milioni di dollari. Con questa nuova spedizione verso il fronte, in totale dal 24 febbraio (primo giorno di guerra) a oggi, Washington ha inviato agli ucraini armi per 6.1 miliardi di dollari. Tra i nuovi armamenti pronti per essere imbarcati sui voli in direzione Kiev, ci saranno anche i sistemi lanciarazzi Himars, acronimo di High Mobility Artillery Rocket System. Sarà inviato poi il relativo munizionamento, così come dovrebbero essere previste imbarcazioni per il pattugliamento delle coste ucraine. Se confermato, quest'ultimo elemento potrebbe portare a un rafforzamento delle difese sul Mar Nero da parte di Kiev, il cui governo è sempre più preoccupato per possibili sortite russe nei porti di Odessa e Mykolaiv.

Un plauso alla spedizione di nuovi aiuti militari è arrivato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba. "Solo la vittoria militare di Kiev convincerà la Russia a seri negoziati di pace - ha dichiarato nel corso della notte - le armi garantiranno la via diplomatica". Sempre sul fronte politico, nelle ore della notte sono arrivate reazioni anche al via libera, decretato giovedì sera dal Consiglio europeo, della candidatura dell'Ucraina all'ingresso nell'Unione Europea. Il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di "svolta storica", da Bruxelles i leader della commissione europea hanno espresso la propria soddisfazione rivendicando l'attuazione di un gesto politico promesso nelle settimane scorse al governo ucraino.

La diretta:

Ore 7:53 | Kuleba: "Le armi assicurano la via diplomatica"

"Solo la vittoria militare di Kiev convincerà la Russia a seri negoziati di pace e quindi le armi garantiranno la via diplomatica". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. "I cannoni di Mosca continuano a sparare - ha proseguito Kuleba - ma per noi vale ancora ancora l'offerta di un summit Putin-Zelensky".

Ore 6:45 | Sindaco Mariupol: "Città sull'orlo di una catastrofe epidemiologica"

"Mariupol è sull'orlo di una catastrofe epidemiologica". Lo ha dichiarato il sindaco dell'amministrazione ucrauna, Vadym Boychenko, sul Kyviv Independent. Il primo cittadino, che adesso vive in una località non nota in un territorio controllato dagli ucraini, ha espresso la propria preoccupazione per la diffusione di malattie infettive, quali colera e dissenteria. Il tutto sarebbe stato provocato dal cumulo in città di almeno novemila tonnellate di rifiuti dopo la battaglia delle scorse settimane.