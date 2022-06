"La Madonna con l'aureola Lgbt è un insulto": scoppia la polemica

La Madonna nera di Czestochowa con l’aureola arcobaleno approda al museo del Parlamento europeo. E il quadro simbolo della lotta all’omofobia in Polonia, ovviamente, fa discutere. Il poster che raffigura l’icona della Vergine considerata miracolosa da milioni di polacchi in versione "rainbow" è stato usato nel 2019 da tre attiviste per i diritti delle persone Lgbt. Elżbieta Podleśna, Anna Prus e Joanna Gżyra-Iskandar ci hanno tappezzato la chiesa di San Domenico a Płock. Una "punizione" nei confronti del parroco Tadeusz Łebkowski, che aveva annoverato "gender" e "Lgbt" tra i "peccati" da cui i fedeli avrebbero dovuto tenersi lontani.

Qualche settimana dopo la polizia polacca aveva fatto irruzione in casa di Podleśna, trattenendola in cella per diverse ore e sequestrandole computer, cellulare e schede di memoria. L’accusa per lei e le altre autrici del gesto era quella di "offesa al credo religioso". Le tre sono state poi assolte in appello. L’intenzione, infatti, secondo i giudici, non era quella di offendere la religione cristiana, ma di protestare contro l’omofobia. Ed è per questo che al loro fianco si sono schierate Ong come Amnesty International e persino il gesuita statunitense James Martin, consultore per il Dicastero vaticano della Comunicazione, che in una serie di tweet aveva criticato il governo polacco per l’arresto delle attiviste. "L'idea che i cattolici Lgbt possano sentirsi confortati da un'immagine che suggerisce che la Madre e Gesù li amino non sembra essere venuta in mente alle autorità. Almeno a me, l'immagine sembra meno una protesta e più una richiesta d'amore" , aveva scritto.

Oggi il manifesto è esposto nella Casa della Storia europea a Bruxelles, il museo nato per iniziativa dell’Europarlamento. L’occasione è una mostra dal titolo "Quando i muri parlano!", inaugurata lo scorso 30 aprile e dedicata alla comunicazione visiva nel Vecchio Continente. La Vergine "rainbow" è esposta assieme ai poster di Je suis Charlie e Solidarność nella sezione "Attivismo e proteste", dedicata ai poster come veicolo per esprimere rivendicazioni politiche e come strumento delle lotte per i diritti umani. Ma per qualcuno la "Madonna con Bambino con aureole arcobaleno" rappresenta un’offesa ai cattolici e sarebbe quindi inappropriato esporla in un luogo simbolico come la Casa della Storia di Parc Léopold.

A protestare è l’eurodeputata leghista Simona Baldassarre, responsabile del dipartimento Famiglia del partito di Matteo Salvini, che parla di "atto blasfemo". "Riportare all’interno dell’icona sacra, nell’aureola, un arcobaleno Lgbtq+, rappresenta un insulto alla dignità e alla libertà religiosa degli oltre due miliardi di cristiani nel mondo, e dei circa 328 milioni di cittadini dell’Ue di fede cristiana" , attacca la deputata. "Permettere di esporre nel museo del Parlamento europeo una versione blasfema del dipinto – ha aggiunto - è una intollerabile mancanza di rispetto" . Baldassarre si appella all’articolo 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Ue, che garantisce "la diversità culturale, religiosa e linguistica" .