"Castrare e uccidere i gay": le accuse choc ai soldati di Putin

Nuove e pesanti accuse su crimini di guerra e atrocità commesse dai russi in territorio ucraino arrivano anche da un investigatore americano in missione nella città di Sumy. Sui social è conosciuto con il nome di "Peg Leg", il suo vero nome è Tim M. e si tratta di un consulente militare che ha una lunga storia nel rintracciare i trafficanti di esseri umani in tutto il mondo, soprattutto le vittime rapite in Europa orientale e nelle zone dell'ex Unione Sovietica. Ebbene, il suo racconto è agghiacciante. " D a quello che ho visto, c'è una vile agenda anti-gay incluso un piano per castrare e ucciderli" .

"Peggio di quanto immaginiate"

Accuse gravissime agli uomini di Putin che riguardano anche " lesbiche e chiunque altro " ha aggiunto l'investigatore intervistato da Lgbtq Nation. Non potendo rilevare i dettagli per non compromettere l'integrità dell'indagine, Peg Leg aggiunge che " è molto peggio di quanto la gente possa immaginare negli Stati Uniti. Abbiamo video, resoconti di testimoni oculari, abbiamo prove e questo è il tipo di cose che sarebbero notizie in prima pagina su tutti i giornali se accadessero in un sabato sera a caso a Las Vegas ". Quindi, i crimini di guerra già conclamati e che hanno portato al primo, simbolico, ergastolo al "soldato bambino", c'è anche una vera e propria caccia agli ucraini omosessuali.

"Trovano i gay ripugnanti"

L'investigatore non le manda a dire e rincara la dose. " Dai rapporti di intelligence, culturalmente e dal lavoro sul campo, sappiamo che i russi trovano l'omosessualità assolutamente ripugnante e contro le leggi della natura ". Ci sarebbero numerose vittime di uomini aggrediti sessualmente. I soldati russi sono definiti "psicotici" perché " pensano di difendere la cultura e la religione, mentre in realtà stanno commettendo crimini che meritano l'ergastolo o peggio ". Insomma, quando si dice che al peggio non c'è mai fine non è una frase fatta. Il compito, adesso, è " destigmatizzare la paura di essere gay, di essere lesbiche " per non aver paura di andare a parlare con le autorità ucraine e denunciare.

Le indagini di kiev