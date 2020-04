In Catalogna si sceglie chi intubare: "80enni non vanno in rianimazione"

In Spagna è record di decessi per il coronavirus: 864 i morti solo nella giornata di ieri. In totale è salito a 9.053 il numero delle vittime di Covid-19. Tra le aree più colpite c’è la comunità di Madrid e la regione della Catalogna, che ieri ha registrato il numero più alto di persone che non ce l’hanno fatta. Nella Generalitat catalana, come in altre regioni, è corsa contro il tempo per aumentare i posti nelle unità di terapia intensiva.

I reparti di rianimazione sono già al collasso e le autorità locali stanno dando disposizione al personale sanitario di scoraggiare le famiglie dal pretendere il ricovero degli ultraottantenni. Come è successo qualche settimana fa a Bergamo e in altre zone del Nord Italia, anche a Barcellona i medici ora si trovano a scegliere chi salvare. Stavolta però a mettere nero su bianco il protocollo di emergenza è proprio il governo catalano che chiede al personale delle ambulanze di "sconsigliare" il ricorso a quelle che vengono definite "cure invasive" per gli infettati con più di ottant’anni e che presentano già altre patologie.

Insomma, ai pazienti ultraottantenni e alle loro famiglie gli operatori dovrebbero suggerire di "morire a casa". Sarebbe questa l'opzione "migliore", si legge nel documento pubblicato su alcuni quotidiani spagnoli e citato dal Corriere della Sera, visto che i parenti non possono seguire il malato una volta effettuato il ricovero. In realtà il punto è che i posti in rianimazione "non bastano per tutti" . Ma, continuano le direttive, di questo non bisognerebbe parlare con le persone infettate e con i loro familiari.

Il protocollo, nel caso di contagiati ottuagenari, prevede quindi di somministrare l’ossigeno e lasciare che vengano trattati a domicilio dai parenti più prossimi con cure palliative che aiutino a sopportare la sensazione di soffocamento. Insomma, con i reparti di rianimazione che devono far fronte a migliaia di ricoveri, in Catalogna si dà la precedenza a chi ha più chance di sopravvivere.

Le direttive, ovviamente fanno discutere medici e opinione pubblica. Ma un’infermiera intervistata dal quotidiano spagnolo El Mundo difende o quantomeno giustifica la scelta delle autorità: "Si soppesa la qualità del paziente perché il sistema non collassi" . Intanto il governo spagnolo sta lavorando per l’importazione di 1.500 ventilatori e per trasformare, sull’esempio dell’Italia, le maschere da snorkeling di un noto produttore di attrezzatura sportiva in maschere respiratorie per trattare i pazienti affetti da coronavirus.