Chi è davvero il presidente in mimetica: cosa rivela la sua firma

Dalla firma (clicca qui) dell’uomo dalle mille sorprese, nelle quali egli investe, oltre al suo forte egocentrismo, anche un’energia e una forza vitale non comuni (vedi lettere iniziali grandi e tratto deciso) che senza dubbio lo sostengono nella fatica operativa senza farlo andare incontro a stress.

Le iniziali della siglatura di Volodymyr Zelenskyj, con l’asta che svetta in alto e affonda in basso, mettono in evidenza una forte pulsionalità, per cui il mondo delle emozioni viene traslato in una attività multipla e diversificata che gli permette l’investimento personale delle proprie pulsioni che va ad appagare il bisogno di “essere sempre sulla scena”. L’essenzialità del tratto contraddice con il bisogno di essere sempre, in ogni sua azione, protagonista inserendo anche note estetiche che, oltre alla cura della propria immagine, sono utilizzate nel sociale affinché tutto sia accettato, anche da chi gli sta accanto.

Persona multiforme ed eclettica, il Presidente ucraino è capace di ottenere più con l’astuzia che con la forza, cercando di osservare, comprendere e muoversi astutamente per capire come sfruttare i momenti per lui più propizi per rimanere in sella al successo. Egli è un attento osservatore e sa trovare le vie più corrette per agire, sempre con astuzia per non scalfire la propria credibilità e l’immagine. La firma essenziale con le due iniziali grandi, ma tracciate quasi come due note musicali, ci parlano tanto della sua abilità, astuzia e iperattività, doti che il Presidente dell’Ucraina, uomo intelligente, volitivo (vedi sottolineatura della firma) e dinamico, sa sfruttare con destrezza anche nelle situazioni più intrigate, come quella che sta vivendo al giorno d’oggi.