"Aspetta, rallenta": e Kamala Harris scoppia a ridere parlando di Afghanistan

Sgomento e imbarazzo alla Casa bianca per il video di Kamala Harris diventato virale sui social. La breve clip vede protagonista la vicepresidente americana che, incomprensibilmente, scoppia a ridere quando un cronista le rivolge una domanda in merito alla crisi dell'Afghanistan. Come riporta Dagospia, il tutto è avvenuto a Singapore, dove la Harris si trova in viaggio diplomatico per incontrare il primo ministro Lee Hsien Loong.

Dal video si vede che il braccio destro di Joe Biden si avvicina ai giornalisti già col sorriso, probabilmente per qualcosa che è accaduto o che le è stato detto pochi secondi prima. Kamala Harris, però, invece di aspettare qualche minuto prima di presentarsi alla stampa, è arrivata con un'impostazione che poco si addice al tenore della situazione e così, quando il giornalista le si è rivolto per chiederle un commento sull'Afghanistan, Kamala Harris non è riuscita a trattenersi. " Aspetta, aspetta, [risata] rallenta ", ha esclamato il vicepresidente degli Stati uniti davanti ai cronisti attoniti.

Inevitabile che il video diventasse virale e che venisse accolto dalle critiche sui social. In particolare, come spesso accade, è su Twitter che i commenti sono stati impietosi nei confronti di Kamala Harris e del suo comportamento, quanto meno irrispettoso, per il momento storico. " È come uno sketch del Saturday Night Live. Peccato sia reale, e che lei non sia una comica. Non c’è niente da ridere ", ha fatto notare amaramente un utente a commento del video. E poi ancora le si critica il viaggio in Oriente, quando avrebbe dovuto presidiare la Casa bianca per gestire la situazione in attesa di Biden, al momento in vacanza: " Ha detto che l’amministrazione non potrebbe avere una priorità più alta che l’Afghanistan. È per questo che lei è in un viaggio tra Vietnam e Singapore e Biden è stato in vacanza per metà del tempo ". Ma non è finita: " Questo fine settimana, durante la crisi a Pechino, Joes è in Delaware per dormire un po' e Kamala è a Singapore a divertirsi. Dov'è la leadership con così tante vite in pericolo in Afghanistan ". E sono solo alcuni dei messaggi che si possono trovare sui social.

Da quando è entrata alla Casa bianca insieme a Joe Biden, il gradimento degli americani nei confronti di Kamala Harris è calato notevolmente. Non è la prima gaffe del vicepresidente da quando è in carica, per altro. Recentemente la Harris ha invitato i migranti a non dirigersi negli Stati Uniti " perché sarete respinti ".