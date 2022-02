La chiusura delle Olimpiadi invernali di Beijing 2022: ora scocca l'ora italiana

Dopo 16 giorni di gare olimpiche, il 20 febbraio si è spenta la fiamma della 24esima edizione dlle Olimpiadi Invernali andate in scena nella capitale cinese. Durante la cerimonia di chiusura, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach, ha dichiarato chiusi i 24esimi Giochi Olimpici Invernali di Beijing.

La chiusura delle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Alla vigilia della chiusura delle Olimpiadi Invernali di Beijing, Bach, a nome del CIO, ha consegnato la Coppa Olimpica al popolo cinese in segno di riconoscimento per il suo sostegno ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022. La Cina, come promesso, ha adempiuto perfettamente al suo impegno di organizzare le Olimpiadi Invernali, e Beijing è diventata la "città delle due Olimpiadi", scrivendo un capitolo splendido nella storia dei Giochi Olimpici.

In un’intervista esclusiva concessa il 19 febbraio al giornalista di CMG presso il National Stadium (conosciuto anche come stadio "Nido d’uccello"), lo stesso Bach ha detto che, con le Olimpiadi invernali di Beijing 2022, è avvenuto un radicale cambiamento in Cina perché oltre 300milioni di persone hanno partecipato agli sport invernali.

Un successo straordinario

Negli eventi sportivi di questa edizione dei Giochi olimpici invernali, ha aggiunto Bach, gli atleti hanno manifestato un sincero spirito sportivo, trasmettendo amicizia, comprensione e pace, e dimostrando che le Olimpiadi possono superare i conflitti politici.

A conferma del successo dei Giochi, secondo quanto riferito da Bloomberg News, in Cina l’indice di gradimento dei programmi televisivi relativi alle Olimpiadi invernali si è dimostrato alto, proprio come alto è stato il numero delle discussioni sui social media riguardanti l'evento sportivo. Le restrizioni dell’epidemia hanno in gran parte impedito alle persone di riunirsi durante le Olimpiadi invernali, ma non hanno smorzato l'entusiasmo di tutto il paese per i Giochi invernali.

Nel reportage si afferma che quasi 600 milioni di cinesi hanno guardato i programmi delle Olimpiadi invernali, mentre la cerimonia di apertura è stata il programma cinese più visto negli ultimi dieci anni. Centinaia di persone si sono messe in fila per acquistare souvenir nello store ufficiale.

È il turno dell'Italia

In occasione della cerimonia di chiusura, si è tenuta anche la cerimonia per il passaggio di consegna della bandiera olimpica. Le Olimpiadi invernali sono ora entrate nell'ora italiana. In qualità di città ospitanti della prossima edizione, il comitato organizzatore Milano-Cortina prenderà il testimone da Beijing e ha presentato uno show da 8 minuti.

Secondo Marco Balich, regista e direttore creativo dell’eventuale cerimonia di passaggio, in questi 8 minuti, l’Italia ha presentato un’anteprima delle Olimpiadi invernali di 2026. La rappresentazione è stata caratterizzata da un’idea di sostenibilità di " un’armonia tra l’uomo e la natura ". Balich lo ha spiegato, nel dettaglio, in un’intervista: " In otto minuti quello che vogliamo raccontare è questo: Milano, grande città industriale con tanta gente; Cortina, piccola gemma meravigliosa e paese di montagna nelle Dolomiti. Abbiamo due città e, in qualche modo, esiste un rapporto fra queste due location. Così copme esiste un rapporto tra città e montagna, proprio come esiste un rapporto fra l'umanità, l'uomo e la natura, e tra il futuro dell'umanità, la necessità di continuare a produrre, e la fragilità della natura. Noi crediamo che Milano Cortina debba lanciare un messaggio di armonia nel dialogo di questa dualità. In altre parole, Milano Cortina deve raccontare come la necessità di avere un dialogo armonioso fra l'uomo e la natura rappresenti il segreto per fare sopravvivere in nostro meraviglioso pianeta ".