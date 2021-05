Nell'asilo con un machete: la strage choc del 18enne

Il Brasile è sotto shock per l'attacco lanciato oggi a colpi di machete contro bimbi e maestre di un asilo comunale di Saudades, nello Stato meridionale di Santa Catarina. Le vittime dell'attentato accertate finora sono tre bambini sotto i due anni e una maestra, mentre altre due persone sono rimaste ferite. L'assalto si è verificato intorno alle dieci di mattina (ora locale) e l'artefice della tragedia sarebbe un 18enne, subito arrestato dalla polizia. Saudades, che conta 9.800 abitanti, dista circa 70 chilometri da Chapecò, la città più grande della regione occidentale di Santa Catarina, e 600 chilometri dalla capitale Florianopolis.

Secondo le prime ricostruzioni, il 18enne armato di machete si sarebbe presentato alla portineria del centro cittadino per l'educazione della prima infanzia Aquarela, dove sarebbe stato fermato e affrontato da un'insegnante. Il folle avrebbe quindi aggredito la donna uccidendola sul colpo. Dopo il suo primo omicidio, l'assassino si sarebbe addentrato nell'asilo continuando a menare fendenti contro chiunque gli capitasse a tiro, uccidendo i tre bambini e ferendo gravemente un quarto piccolo alunno e un'altra insegnante.