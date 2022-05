"Così ho salvato 18 bimbi dentro Azovstal": parla la maestra sopravvissuta

Come si può trasformare l'orrore di un assedio all'interno di un'acciaieria in un'avventura magica per i più piccoli? Anna Zaitseva, 24 anni, ci è riuscita. Ha trascorso oltre due mesi nei corridoi dell'acciaieria Azovstal di Mariupol insieme a suo figlio Svyatoslav di 4 mesi, ora 6, e ad altri 17 bambini spaventati. Prima della guerra, Anna era un'insegnante di francese mentre suo marito Kirill era un operaio dell'acciaieria e quando la Russia ha invaso l'Ucraina si è arruolato nel battaglione Azov.

" L'ultima volta che ci siamo abbracciati era l'11 marzo, eravamo nei cunicoli. Mi ha portato i pannolini per Svyatoslav e il latte in polvere, che ho scaldato mettendo una tazza di ferro sopra la candela. Per lo stress e il poco cibo ho perso il latte materno. Kirill mi ha dato il libro di Defoe e un bacio ", ha raccontato Anna a la Repubblica. Il libro di Defoe a cui fa riferimento è Robinson Crusoe, che è stata la sua ancora di salvezza durante i due mesi all'interno dei cunicoli dell'acciaieria. Lo leggeva la notte per far addormentare i bambini, cercando di regalare loro qualche momento di spensieratezza.

" Nel bunker c'erano bambini dai 4 ai 12 anni. Avevano fame, allora un giorno abbiamo disegnato frutta, verdura, coca cola e biscotti su pezzi di carta e ci siamo messi a giocare alla caffetteria: loro venivano da me a comprare il cibo pagando con banconote finte ", ha spiegato Anna, sopravvissuta e ora al sicuro nell'ovest dell'Ucraina insieme a suo figlio e ai suoi genitori. Kirill, il marito, è ferito ed è in mano ai russi.

All'interno dell'acciaieria assediata non c'era più corrente elettrica, " usavamo un generatore, gli uomini uscivano ogni giorno nonostante i bombardamenti per prendere il diesel dai serbatoi dei trattori. Il capo dell'impianto però si era preparato, aveva comprato kit alimentari ". Anche andare in bagno poteva essere rischioso in quei giorni: " La facevamo in secchi di metallo e la tenevamo lontano dalla zona dormitorio ".