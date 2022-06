"Sono pronti a combattere altri 120 giorni". Il dossier dei servizi | La diretta della guerra

La pressione dell’esercito russo su Severodonetsk, ultimo baluardo di resistenza ucraina nella regione di Lugansk, non si placa. Nella notte i civili arroccati nell’impianto Azot, edificio colpito da un raid nemico e incastonato all’interno della città strategica - dove ormai si combatte strada per strada - hanno iniziato ad abbandonare la struttura. Eppure, nonostante i continui attacchi di terra di Mosca, le forze di Kiev continuano a reggere l’onda d’urto. Il tempo sta tuttavia per finire, visto che secondo gli Stati Uniti, di questo passo, la Russia riuscirà a mettere le mani sull’intero oblast di Lugansk nell’arco di una o due settimane.

Nel frattempo è interessante interessante segnalare l’ultima analisi effettuata dal think tank Institute for the Study of War (ISW), che ha messo nero su bianco una stima dell’intelligence ucraina. Gli 007 di Kiev sostengono che l’esercito russo starebbe estendendo i suoi piani per combattere una guerra più lunga, e questo al netto di una sostanziale scarsità di forze e riserve a disposizione. In particolare, il vice capo della direzione principale dell'intelligence ucraina (GUR), Vadym Skibitsky ha dichiarato di aver ricevuto informazioni confermate secondo cui le forze russe avrebbero esteso la loro pianificazione di guerra per i prossimi 120 giorni, ovvero fino a ottobre 2022. Skibitsky ha inoltre affermato che Mosca adeguerà i suoi piani a seconda dei successi conseguiti nel Donbass. Kiev ha inoltre sottolineato come i russi possano contare ancora su altri 40 gruppi tattici di battaglione di riserva, dopo averne già schierati in Ucraina 103.

La Cina, intanto, almeno a parole si è smarcata dalla Russia. Il ministro della Difesa cinese, Wei Fenghe, parlando al vertice sulla sicurezza dello Shangri-La Dialogue di Singapore, ha affermato che Pechino non ha mai fornito alcun supporto materiale a Mosca nella guerra contro l'Ucraina. Pechino – ha aggiunto il ministro - ha sostenuto i colloqui di pace e si è opposta alla fornitura di armi, mostrando pieno scetticismo sull'efficacia delle sanzioni. Wei Fenghe, inoltre, ha escluso che il rapporto del gigante asiatico con la Russia sia una " alleanza ", definendo invece Mosca " partner importante ".

La diretta

Ore 9:00 | Distrutte da forze russe 26 abitazioni in Lugansk

Le forze russe hanno distrutto 26 case nelle regione di Lugansk nelle giornata di ieri, oltre ad un centro commerciale ed un negozio. Lo rende noto il governatore del Lugansk, Serhiy Gaidai, su Telegram, scrive Ukrinform.

Ore 8:33 | Stato maggiore Kiev: "Continua senza successo assalto russo a Severodonetsk"

Lo Stato maggiore dell'esercito ucraino ha chiarito che i russi stavano effettuando assalti "senza successo" contro Sievierdonetsk nel Donbass, sottolineando che i soldati ucraini hanno anche respinto l'esercito di Mosca vicino a Vrubivka, Mykolaiv e Vassylivka. Secondo il governatore di Lugansk, Serhiy Haidai, la situazione rimane molto difficile nel villaggio di Toshkivka, alla periferia nord-occidentale di Severdonetsk; ma le forze ucraine hanno bloccato con successo l'avanzata russa vicino a Popasna.

Ore 7:37 | Cina: "Mai fornito armi a Russia. Mosca partner importante, non alleato"

Il ministro della Difesa cinese, Wei Fenghe, ha escluso che il rapporto del gigante asiatico con la Russia sia una "alleanza", definendo invece Mosca "partner importante", e ha assicurato che Pechino ha "non ha mai fornito materiale" a Mosca da quando ha invaso l'Ucraina a febbraio. "Il rapporto tra Cina e Russia si sta sviluppando lungo la strada giusta. E' un partner importante, non un alleato, e il nostro rapporto, che continuerà a crescere, non è diretto contro terzi", ha detto Wei durante il suo intervento allo Shangri-La Dialogue, il più importante forum di difesa dell'Asia-Pacifico.

Ore 7:13 | 007 Kiev: "Mosca pronta a combattere altri 120 giorni"

L'intelligence ucraina stima che l'esercito russo stia estendendo i suoi piani per combattere una guerra più lunga, sebbene possa contare su un limitato, se non scarso, numero di riserve e soldati. Lo ha sottolineato il think tank Institute for the Study of War (ISW). Il vice capo della direzione principale dell'intelligence ucraina (GUR) Vadym Skibitsky - ha aggiunto il sito di analisi - ha dichiarato di aver ricevuto informazioni confermate secondo cui le forze russe avrebbero esteso la loro pianificazione di guerra per i prossimi 120 giorni, fino a ottobre 2022.

Ore 6:45 | Zelensky: "Stiamo liberando la regione di Kherson"

"Le truppe ucraine stanno gradualmente liberando il territorio della regione di Kherson", afferma il presidente Volodymyr Zelensky. Ieri "il villaggio di Tavriis'ke è stato aggiunto all'elenco degli insediamenti restituiti al nostro Stato - afferma Zelensky nel suo ultimo videomessaggio -. E c'è un certo progresso anche nella regione di Zaporizhzhia".

Ore 6:12 | Usa, russi prenderanno Luhansk in poche settimane

E' probabile che la Russia prenda il controllo dell'intera regione di Luhansk, in Ucraina, entro poche settimane, poichè l'esercito di Kiev subisce pesanti perdite e le sue forniture di munizioni diminuiscono. E' quanto riferisce un alto funzionario della Difesa Usa, riportato dal Washington Post. Le città di Severodonetsk e Lysychansk sono sempre più sotto pressione e potrebbero cadere nelle mani delle forze russe entro una settimana, ha detto il funzionario, parlando sotto anonimato.

Ore 5:30 | Civili iniziano ad abbandonare impianto Azot di Severeodonetsk

I civili rifugiati nello stabilimento chimico di Azot a Severodonetsk hanno iniziato a lasciare il complesso industriale. Lo riporta l'agenzia Tass, citando l'ambasciatore della Repubblica popolare di Lugansk in Russia Rodion Miroshnik. Nello stabilimento si stima si siano rifugiati circa 500 civili, oltre a 300-400 combattenti ucraini.