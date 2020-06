La Cina tra minacce e virus: la diretta con Tremonti, Terzi, Sangiuliano e Pagliara

Virus o non virus, per capire il mondo è anche verso la Cina che bisogna guardare. Il Paese diventato nel giro di una generazione tra le prime potenze mondiali. Lo Stato guidato dalla ferma mano politica di Xi Jinping. L'ultimo grande bastione comunista, che affascina alcuni politici e fa storcere il naso ad altri. Ma anche il luogo dove il coronavirus ha iniziato ad espandersi per poi infettare tutto il mondo.

Di questo, e di molto altro, nell'appuntamento promosso da EURECA e trasmesso in diretta streaming sulle pagine del Giornale.it. L'incontro è in programma oggi alle ore 15, con l'organizzazione tecnica di Claudio Verzola. Ospiti di Angelo Polimeno Bottai, presidente di EURECA e vicedirettore del Tg1, ci sono economisti, diplomatici e giornalisti. Tra questi, Giulio Tremonti secondo cui l'impetuosa crescita economica cinese degli ultimi 20 anni è stata così rapida da creare enormi squilibri a livello globale; Giulio Terzi, già ministro degli Affari Esteri ed ex ambasciatore a Washington; e Gennaro Sangiuliano, autore del libro ‘Il nuovo Mao’ (Mondadori). Il direttore del Tg2 racconta chi è Xi Jinping, come si è affermato, come agisce e dove vuole arrivare. Infine, prende la parola Claudio Pagliara, fino a pochi mesi fa corrispondente Rai a Pechino e attualmente a capo della redazione di New York. Il giornalista spiega come e perché Trump intende fronteggiare con decisione l'offensiva portata avanti dal governo di Pechino e racconta la gestione dell’informazione nella Repubblica Popolare cinese.