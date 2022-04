In Cina il primo caso al mondo di aviaria H3N8 sull’uomo

Non è certamente un Paese fortunato ma non si può trattare di semplici coincidenze: è notizia di poche ore fa che in Cina si è verificato il primo caso al mondo di persona contagiata dal virus dell'aviaria H3N8. Si tratta di un bambino di quattro anni che vive nella zona di Henan, provincia al centro del grande nazionale, risultato positivo al test dopo il ricovero in ospedale con febbre alta e un'altra sintomatologia che ha fatto escludere si potesse trattare di una banale influenza. Non deve scattare, però, nessun allarmismo: è rarissimo essere contagiati da questo virus e lo è altrettanto tra le stesse persone.

Ecco la spiegazione

Il virus non salta dal pollo all'uomo con facilità, tant'é che si tratta del primo caso in assoluto per questo ceppo, l'H3N8. La spiegazione è dovuta al fatto che la famiglia del giovanissimo, secondo quanto si apprende dalla Commissione sanitaria cinese, vive a stretto contatto con numerosi polli che alleva in casa e la zona di residenza è popolata anche da anatre selvatiche: il tutto non favorisce di certo il rischio zero. Il ragazzino di soli quattro anni è stato infettato direttamente dagli animali ma le autorità sanitarie non hanno riscontrato che questo ceppo abbia " la capacità di infettare efficacemente gli esseri umani ", speficicando che i test eseguiti sui contatti stretti del ragazzo non hanno riscontrato alcuna anomalia risultando tutti negativi.

I precedenti sull'aviaria

Il Cdc americano (Centers for Disease Control and Prevention), ossia l'agenzia nazionale per la salute pubblica degli Stati Uniti, ha affermato che i ceppi di aviaria H5N1 e H7N9, che conosciamo bene, furono rilevati nel 1997 e nel 2013 ed hanno causato un numero molto elevato di malattie umane causate dal passaggio del virus dall'animale all'uomo. Secondo l'Oms, le infezioni che sono provocate da "influenza zoonotica" o quelle comunque di origine animale sono " acquisite principalmente attraverso il contatto diretto con animali infetti o ambienti contaminati, ma non si traducono in una trasmissione efficiente di questi virus tra le persone ". È chiaro che il bambino vivesse a stretto contatto con i polli ma la rassicurazione è avvenuta quando su tutti i familiari, parenti e conosocenti non è stato riscontrato alcun virus.

Cosa è successo in Europa