Cleo come Maddy: sparita mentre dormiva accanto ai genitori

Due grandi occhi azzurri e dei codini biondi a incorniciarle il grazioso visino. È la foto di Cleo Smith, la bimba di 4 anni scomparsa mentre dormiva accanto ai genitori nel campeggio vicino Macleod, un sobborgo di Melbourne, in Australia. La polizia locale ha espresso " serie preoccupazioni " per le sorti della piccina, della quale si sono perse le tracce da sabato 16 ottobre. Sparito anche il sacco a pelo in cui la bimba era riparata per la notte.

Have you seen four-year-old Cleo Smith?



Cleo was last seen sleeping in a red and black sleeping bag and was wearing a pink/purple one-piece sleep-suit with a blue and yellow pattern.



Read more here: https://t.co/8iyvaTusLA pic.twitter.com/46wYK6ZLem — WA Police Force (@WA_Police) October 18, 2021

La scomparsa

L'immagine di Cleo, fasciata nel vestitino in tulle con un cuore dorato sul petto, ha già fatto il giro del mondo. L'allarme è scattato attorno alle 6 del mattino quando, al risveglio, i genitori si sono accorti che loro figlioletta non era più nella tenda. Scomparsa. Dopo averla cercata invano nei paraggi del campeggio dove erano accampati per una breve vacanza sono stati costretti ad allertare la polizia locale. Fino alla una di notte " quando si è svegliata chiedendo da bere era ancora lì ", hanno spiegato i coniugi Smith alle autorità. Ma c'è dell'altro.

Il giallo del sacco a pelo

Il sacco a pelo in cui la bimba era ricoverata per la notte è sparito nel nulla. Un dettaglio tutt'altro che irrilevante ai fini delle indagini poiché fuga l'ipotesi di un allontanamento volontario. Secondo gli investigatori è altamente improbabile che Cleo abbia potuto dileguarsi trascinando con sé il saccoletto. Senza contare, inoltre, che si tratta di un'area remota e impervia, distante moltissimi chilometri dal suburbio di Macleod.

Cleo's parents appeal to the community, urging anyone with information to contact police on 131 444.



Watch it here: https://t.co/wfq3fQNZbZ pic.twitter.com/wnlkWTYFOj — WA Police Force (@WA_Police) October 19, 2021

Le testimonianze

Fino a oggi, le ricerche sono state infruttuose. Alcuni campeggiatori hanno raccontato alla polizia di aver sentito " un'auto sgommare " attorno alle 3 del mattino di sabato. Ma su questo particolare gli inquirenti non si sono sbilanciati per evitare di compromettere le indagini. Per certo, come ben riporta il Corriere.it, la polizia ha invitato il papà biologico della bimba a presentarsi nella Stazione di Mandurah, una cittadina distante da Melbourne circa 1000 chilometri. L'uomo, Daniel Staines, sembrerebbe completamente estraneo alla vicenda.