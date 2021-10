Clima, Covid, Afghanistan e Libia: ecco l'asse Biden-Draghi

Si sono salutati in modo molto caloroso Biden e Draghi davanti all'ingresso di Palazzo Chigi. La sintonia tra i due leader si è percepita bene, anche visivamente: il presidente Usa ha tenuto la mano sulla spalla del premier italiano fino all'ingresso nel cortile, dove era stato allestito il picchetto d'onore. Dopo i rituali saluti e gli omaggi militari, è iniziato il bilaterale Italia-Usa in vista del G20 di sabato e domenica.

Vertice Italia-Usa

L'incontro si è concluso dopo circa un’ora. I due leader hanno sottolineato l'eccellente cooperazione tra i rispettivi paesi nella gestione delle sfide globali, la solidità del legame translatlantico e l'utilità dello sviluppo della difesa europea. Il colloquio "si è incentrato sull’eccellente cooperazione fra la presidenza italiana del G20 e gli Usa nella gestione delle più importanti sfide globali - si legge in una nota di Palazzo Chigi -: la lotta alla pandemia, il contrasto ai cambiamenti climatici, il rilancio dell’economia, il rafforzamento del sistema multilaterale basato sulle regole" . Draghi e Biden hanno passato in rassegna le principali crisi internazionali, in particolar modo l’Afghanistan, oltre la situazione di instabilità nel Mediterraneo e in Libia. Biden ha ringraziato Draghi per tutto quello che l'Italia ha fatto per sostenere il popolo afghano, anche convocando una sessione straordinaria del G20 per affrontare gli sforzi contro il terrorismo e per gli aiuti umanitari".

Sintonia tra le first lady

L'incontro tra le first lady, Serena Draghi e Jill Biden, è andato avanti quaranta minuti. Le due donne si sono salutate calorosamente con un abbraccio, davanti al portone principale di palazzo Chigi. Sabato la moglie del presidente del Consiglio italiano accompagnerà le altre first lady nella visita al Colosseo e ai Fori imperiali.

L'incontro al Quirinale con Mattarella

Clima, pandemia e rapporti con l’Unione Europea. Sono questi i temi centrali dell’incontro che si è svolto al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente Biden. Soffermandosi sulle vaccinazioni Mattarella ha evidenziato la necessità di garantirla ai paesi più fragili. Biden ha riconosciuto "l’ottimo lavoro" fatto dall’Italia sui vaccini. E ha aggiunto che gli Stati Uniti si sono impegnati e condividono la necessità di vaccinare i paesi più fragili senza distinguere tra paesi alleati e paesi no.

Sul clima Mattarella ha detto che la questione non può esaurirsi nel coinvolgimento dei paesi occidentali, ma che occorre sostenere con forza l’impegno dei leader dei paesi asiatici e africani. Biden ha sottolineato che la transizione ecologica può offrire grandi opportunità di nuovi posti di lavoro. Sui rapporti Usa-Ue Biden ha fatto presente come l’America "sia tornata" (con riferimento all'isolazionismo dell'era Trump, ndr) ed ha aggiunto che accanto all'Alleanza Atlantica, perno fondamentale della politica Usa, ci siano i rapporti con l’Ue. Mattarella lo ha ringraziato per questa sua sensibilità, e ha fatto l’esempio della decisione di tassare le aziende "Ott" (Over the top, ndr.) come risultato di questa ritrovata sintonia.