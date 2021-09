Il collasso e la corsa in ospedale: ancora paura per Charlene di Monaco

Non sembra esserci pace per la principessa Charlene di Monaco, moglie del principe Alberto. Quando tutto sembrava stesse andando per il meglio, l'ex nuotatrice è stata colta da un collasso e trasportata d'urgenza in ospedale con un'ambulanza. A riferirlo è stato il giornale tedesco Bild, il quale rivela che il malore si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì, costringendo la principessa a una corsa in una clinica del Sudafrica, dove ormai Charlene si è trasferita diversi mesi fa, alimentando le voci di una crisi coniugale.

Solo pochi giorni fa il principe Alberto è volato in Sudafrica con le sue figlie per raggiungere la moglie che, stando a quanto dichiarato solo poco tempo fa dal nobile regnante monegasco al settimanale People, sarebbe stata " pronta per tornare a casa ". I due si sono anche fatti immortalare in uno scatto social che ha rapidamente fatto il giro del mondo, anche per alcune polemiche che hanno investito il principe, rimasto in Sudafrica con sua moglie appena poche ore. Nelle ore successive alla partenza di Alberto di Monaco, la situazione di Charlene sarebbe peggiorata all'improvviso, costringendola al ricovero.

Al momento non ci sono informazioni più dettagliate sullo stato di salute della principessa di Monaco, che pare essere ancora ricoverata. Questo nuovo malore potrebbe ritardare notevolmente il ritorno a casa di Charlene, che stando alle dichiarazioni di suo marito sarebbe potuto avvenire " prima del previsto ". Alberto di Monaco nella recente intervista ha scherzato su questo aspetto, rivelando che lei sarebbe stata " anche pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave pur di tornare in Europa ". Ovviamente ora i piani dovranno essere rivisti e quel ritorno così agognato non essere così vicino.