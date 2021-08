Alberto vola da Charlene. Ma la principessa non sta bene: le foto choc

Il principe Alberto è arrivato in Sudafrica con i figli per riabbracciare la principessa Charlene. Le foto che ritraggono la famiglia sembrano mettere un punto decisivo sulle recenti notizie di un presunto divorzio, ma possiamo davvero fidarci?

La reunion famigliare

Lo scorso 25 agosto la principessa Charlene ha raccontato sul suo profilo Instagram la gioia della “reunion” con la famiglia, dopo sei mesi lontano dal principato e ben tre interventi per risolvere una delicata infezione otorinolaringoiatrica. Cinque fotografie ritraggono la famiglia reale al completo e nella didascalia leggiamo: “Non potrei essere più emozionata di avere la mia famiglia con me”. Nelle altre due, pubblicate poche ore dopo le prime, i protagonisti sono solo Alberto e Charlene teneramente abbracciati. Sul viso della principessa sono evidenti i segni della malattia e della stanchezza per le operazioni e la convalescenza.

In effetti l’erede di Grace Kelly appare davvero molto provata. Le servirà tempo e tranquillità per ristabilirsi dall'ultimo intervento che, come ha fatto sapere il Palazzo, è andato bene. È evidente anche la sua espressione commossa per la presenza dei figli e del marito. La domanda, però, rimane: basteranno questi pochi scatti a placare le voci di un imminente divorzio? Da mesi i giornali riportano notizie secondo cui Alberto e Charlene non sarebbero più una coppia. Il giornale tedesco Bunte ha rivelato che la principessa sarebbe alla ricerca di una casa vicino Johannesburg, mentre per Madame Figaro e Paris Match il divorzio sarebbe quasi una certezza.

Grande scalpore lo hanno destato anche le recenti dichiarazioni di Christa Mayrhofer-Dukor, cugina di Grace Kelly, che al settimane Oggi, citato da Il Fatto Quotidiano, ha svelato: “Il matrimonio è in una fase molto, molto difficile. Con Charlène sono in una fase di allontanamento. Francamente avevo già una sgradevole impressione, cioè che Alberto non andasse più d’accordo con Charlène, che non ci si trovasse più bene. Per questo motivo, secondo me, si potrebbe arrivare presto al divorzio. Se ci penso bene, Alberto me lo ha accennato, diciamo così, tra le righe. Se ricordo il tono di voce che aveva Alberto, credo che arriveranno presto al divorzio. Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada, lui ha scelto la sua”. Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione. Eppure gli scatti che la principessa Charlene ha voluto condividere con i fan racconterebbero un’altra storia. Qual è la verità?

Fotografie in posa

Lo scorso luglio, in un’intervista al magazine sudafricano News24, citata da Hello, Charlene aveva tentato di arginare la marea di articoli e commenti su un possibile divorzio dal marito, rivelando: “Alberto è il principale pilastro della mia vita e la mia forza, senza il suo amore e il suo sostegno non avrei potuto superare questo momento tanto doloroso”. In pochi, però, le avevano creduto, ricordando la fatica con cui Charlene si è abituata, negli anni, ai doveri di corte. Eppure le difficoltà di adattamento, che sono all’ordine del giorno in questi casi, non escludono un amore sincero tra i principi.

Non possiamo escludere che in passato la coppia abbia attraversato un periodo difficile e ora sia tornato il sereno. Forse, se proprio vogliamo trovare una pecca nel quadretto di famiglia felice che abbiamo visto su Instagram, potremmo parlare di una certa assenza di naturalezza. Le fotografie appaiono troppo curate nelle pose e nelle espressioni, come se Alberto e Charlene si fossero sforzati di darci un certo tipo di immagine, quasi volessero a tutti i costi convincerci del loro amore.

Solo il tempo potrà dirci se queste sensazioni sono giuste o sbagliate. Dobbiamo anche riconoscere che il tentativo di zittire il gossip, anche se un po’ troppo ostentato, non sia necessariamente un indizio di divorzio. L’aria sofferente di Charlene, poi, potrebbe falsare il giudizio. Non ci resta che aspettare. La principessa ha promesso che tornerà a Monaco il prossimo ottobre. Forse presto sapremo la verità.