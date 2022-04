"Combattono come nell'Ottocento". Ecco l'errore dei russi

L’esercito russo non riesce a sfondare in Ucraina, nonostante abbia dalla sua parte il favore dei pronostici. La sensazione è che si proceda con il freno a mano in un conflitto che, almeno inizialmente, nelle intenzioni del presidente della Russia Vladimir Putin doveva durare poco tempo. Le settimane trascorrono veloci e, anche grazie agli aiuti forniti dagli Stati Uniti e dagli altri Paesi d’Europa al presidente Volodymyr Zelensky, la guerra sembra essere in stallo. Le armi fornite agli ucraini dalle nazioni della Nato sanno dando una grossa mano alla resistenza contro l'avanzata dei russi. Lo sostiene il generale Paolo Capitini, della scuola sottufficiali dell’Esercito di Viterbo e con diverse esperienze di missioni militari all’estero, in un’intervista al quotidiano Libero.

“Non si capisce perché la Russia stia operando in questo modo – ha detto il generale – sembra la Prima Guerra Mondiale” . Capitini si meraviglia del fatto che non ci sia un’azione decisiva dell’esercito russo che appena avanza sul territorio ucraino poi decide repentinamente di tornare indietro. Secondo l’ufficiale dell’Esercito italiano il motivo sarebbe da ricercare nella spasmodica volontà del presidente Putin di ottenere successi militari repentini, una tattica che, invece, si sta rivelando fallimentare. Le barricate degli uomini di Zelensky nell'acciaieria Azovstal e il mancato assalto decisivo da parte dei russi sono l’emblema della guerra. Una lentezza nelle decisioni e nel rifornimento delle truppe che sta avvantaggiando l’esercito ucraino.