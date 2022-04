"Arma decisiva". Londra invia in Ucraina i lanciamissili Stormer

Consentono di sparare missili ad alta velocità, con precisione ed efficacia. Per questo, secondo alcuni esperti di armamenti, potrebbero rivelarsi il miglior equipaggiamento offerto all'Ucraina dall'inizio del conflitto. L'arma della svolta. I sofisticati lanciamissili Stormer verranno offerti in dotazione all'esercito di Kiev: a consegnarli - secondo quanto riporta il Sun - sarà il Regno Unito di Boris Johnson. Si tratta di veicoli corazzati da 13 tonnellate l'uno, bestioni ad alta tecnologia in grado di montare i potenti missili Starstreak, che Kiev avrebbe già iniziato a utilizzare per abbattere jet ed elicotteri russi.

I suddetti lanciamissili potranno essere inviati in Ucraina a bordo di aerei da trasporto C-17 nel giro di pochi giorni; lo si apprende da fonti vicine al ministero della Difesa di Londra, che nelle scorse settimane aveva già dimostrato le capacità degli Stormer agli ucraini sulla piana di Salisbury, nel Wiltshire. Noto anche come Stormer Hvm (High Velocity Missile, ovvero missile ad alta velocità), il lanciamissili di produzione britannica viene utilizzato per la difesa aerea a corto raggio. Proprio l'ambito che consentirebbe all'esercito di Kiev di rafforzare il proprio potenziale difensivo, facendo fronte alle incursioni nemiche dal cielo.

Gli Stormer sono sviluppati sulla base dei mezzi da combattimento Cvr(t) in dotazione alle forze britanniche - veicoli di piccole dimensioni, altamente mobili, aerotrasportabili - sebbene siano essenzialmente la versione più grande e modernizzata, con una ruota da strada extra su ciascun lato, di questi corazzati. Necessitano di tre persone di equipaggio per essere guidati e azionati: un conducente, un comandante e un artigliere. Il valore aggiunto è dato dalla possibilità di attrezzare questi blindati con il sistema missilistico terra-aria Starstreak e di raggiungere la velocità massima di 80 chilometri orari. Al loro interno possono essere stivati otto missili, più altri otto montati sulla torretta. La disponibilità di proiettili a guida laser consente di sferrare colpi multipli sul bersaglio.