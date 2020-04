La copertina di Time sugli eroi italiani

Chi è Francesco Menchise? Un anestesista che lavora a Ravenna. Ha scelto proprio Ravenna per avvicinarsi a quella città che aveva amato durante i suoi studi, Bologna, dove aveva conseguito la laurea in medicina, prima di entrare a svolgere l’attività medica. E dal 2014, Francesco, è rianimatore al Santa Maria delle Croci. È protagonista della copertina che il Time ha dedicato agli eroi della lotta al Covid-19. Mani a sistemarsi il cappuccio della tuta bianca, occhi fissi sull’obiettivo e un volto concentrato.

Un’immagine che può capire veramente solo chi, come lui, sta combattendo notte e giorno contro il coronavirus. Francesco ha 42 anni. È medico nel reparto di terapia intensiva Covid-19 e per il Time è il simbolo degli eroi in prima linea. La rivista americana dedica, infatti, il servizio di copertina a storie di lavoratori coraggiosi che rischiano la vita per salvare la nostra. "L’essere finito sulla copertina del Time è stata totalmente una questione di fortuna, o sfiga" , fa sapere intervistato dal Corriere Romagna. "Dico così un po’ per la situazione che stiamo vivendo. E poi anche perché non amo particolarmente essere sovraesposto. Il caso ha voluto che fossi in turno quando due reporter della rivista sono venuti nel nostro ospedale" .

È un eroe silenzioso questo ragazzo di origini lucane. Dopo che il fotografo gli chiede se può ritrarlo al lavoro, gli arriva anche una telefonata: "Mi ha contattato una giornalista e le ho detto qualcosa che desta sensazione, ma che è semplicemente la trasposizione di una statistica diramata dall’Oms: circa la metà dei pazienti intubati per questa malattia non ce la fa. Per questo è una grande gioia quando abbiamo la possibilità di estubarli, condivisa con gli otto colleghi con cui lavoro in reparto" . Il suo lavoro risente di una pressione particolare in questa fase. In questi tempi di pandemia. "Non ci troviamo a dover gestire troppo lavoro oltre al normale, perché nella nostra realtà siamo stati fortunati. A Ravenna il contagio è giunto dopo e ci siamo preparati. Tanto che siamo riusciti a ospitare pazienti venuti anche da altre realtà, come Piacenza. Possiamo dire di aver retto bene il colpo" , spiega Francesco.

Il Covid-19 è il suo nemico. Quel virus cinese che sta facendo dannare le corsie degli ospedali di mezzo mondo. "Non abbiamo mai avuto problemi a reperire i dispositivi, ma la notte si dorme con difficoltà" . Racconta: "Le operazioni di intubazione sono quelle in cui sei maggiormente esposto all’aerosol del paziente. Siamo abituati a essere sotto pressione, ma non lo siamo mai stati così come lo siamo ora. Oltre la metà delle persone intubate non ce la fa. E uno degli aspetti più dolorosi di queste morti è che i parenti non possono vedere i loro cari un’ultima volta" .

Il dottor Menchise parla delle difficoltà che affrontare l’emergenza sanitaria comporta. L’effetto più evidente dello stress è che non dorme bene. Lavora circa lo stesso numero di ore di prima, 40 a settimana, ma è più impegnativo a livello mentale. Ora la sua storia è sul tetto del mondo.