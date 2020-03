Coronavirus, American Airlines sospende voli da e per Milano

Voli sospesi da e per Milano fino al prossimo 24 aprile: American Airlines ha tagliato i collegamenti tra Milano e New York a causa dell'epidemia di coronavirus che ha colpito l'Italia settentrionale.

Congelata, dunque, la tratta Milano-New York e quella inversa, New York-Milano. L'annuncio arriva direttamente dalla compagnia aerea dopo che il dipartimento di Stato americano aveva alzato l'allerta sull'Italia a livello 4 (che coincide con il “ non viaggiare ”) esortando, tra l'altro, i cittadini statunitensi a non recarsi nelle zone italiane più colpite dal Covid-19. Ovvero: Lombardia e Veneto.

L'ultimo volo dell'American Airlines da Milano rientrerà oggi. Poi sarà calma piatta per oltre un mese di tempo, nella speranza che il virus abbia perso intensità e la situazione sia tornata, gradualmente, alla normalità. Il vettore americano manterrà tuttavia attivi i collegamenti tra Philadelphia e Roma con un volo giornaliero. Per il resto, quello con Venezia dovrebbe ripartire a maggio.

Nel frattempo Mike Pence, vice presidente degli Stati Uniti al quale Donald Trump ha affidato il coordinamento della risposta Usa all'epidemia, ha detto che Washington sta collaborando attivamente con le autorità di Roma per effettuare lo screening medico di ogni cittadino che arriva negli Usa.

I disagi sui passeggeri

Secondo quanto riferisce l'Ansa, i primi a subire gli effetti della decisione degli Stati Uniti sono stati i passeggeri del volo AA198, in programma alle 18.05 di ieri ora locale dall'aeroporto Jfk di New York e diretto a Milano Malpensa. L'equipaggio. Ha raccontato l'avvocato Alessandro Mezzanotte, che faceva parte di un gruppo di legali italiani in partenza proprio con quel volo, si è rifiutato di salire a bordo per paura del Covid-19 e il viaggio è stato letteralmente cancellato.

In un primo momento la compagnia ha negato che si trattasse di di una cancellazione. Dopo un'ora, tuttavia, sul sito ufficiale della compagnia è apparsa la notizia della sospensione. Le procedure d'imbarco erano state avviare regolarmente ma, controllati i primi 5 dei 9 gruppi di viaggiatori già presenti nel finger, gli ingressi sono stati improvvisamente bloccati. Chi era salito a bordo è stato fatto scendere.

I passeggeri sono stati assistiti dall'ambasciata italiana a Washington. Gli italiani passeranno la notte in un hotel indicato da American Airlines. Successivamente dovrebbero rientrare con il volo Alitalia delle ore 20.45 (ora locale) da New York a Milano.