Coronavirus, atterrato in GB aereo con 8 italiani. Speranza: "Voli fermi"

L'aereo dell'aeronautica militare, con a bordo 200 passeggeri rimpatriati da Wuhan, in Cina, dopo l'epidemia di coronavirus, è atterrato all'aeroporto militare Raf Brize Norton della Gran Bretagna. A bordo c'erano anche 8 italiani, che saliranno su un altro volo, che li porterà a Pratica di Mare, vicino a Roma, intorno alle 13 di questa mattina.

Secondo quanto ha raccontato un portavoce degli Esteri di Londra a Sky News, il volo con a bordo 200 persone " è decollato da Wuhan alle 3.20 (ora locale, le 20.20 in Italia) ". Tra i passeggeri c'erano anche i medici, pronti ad assistere i viaggiatori in caso di bisogno.

Intanto, il ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, ha confermato, in un'intervista al Corriere della Sera, lo stop dei voli tra l'Italia e la Cina: " Abbiamo deciso insieme nella massima condivisione e insieme confermiamo che i voli sono e resteranno chiusi. Lo ha detto anche Di Maio. C'è piena unità nel governo, con il presidente Conte e con i ministri abbiamo scelto di tenere il più alto livello possibile di salvaguardia" , ha detto. Gli aerei diretti in Cina, quindi, restano fermi. Fino a quando ancora non si sa: " Dipende dall'evoluzione del contagio. L'articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute, viene prima di tutto. Sono numeri significativi, parliamo di 60 voli a settimana e almeno 200 persone a bordo di ogni aereo. La nostra misura ha ridotto in modo importante gli scambi. E i cargo che trasportano merci continuano a volare ". Nonostante il blocco aereo, però, Speranza spiega che " nessuno è bloccato. Ci stiamo facendo carico, con autorizzazioni straordinarie, sia dei rimpatri in Cina, sia del ritorno dei nostri concittadini in Italia. Dopo i 56 italiani in quarantena alla Cecchignola, altri 8 sono in arrivo oggi. Chi vuole può rientrare, non ci risultano particolari tensioni da questo punto di vista ".