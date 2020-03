Si lavora al "super anticorpo": è l'arma per sconfiggere Covid

Dall'Asia arriva una nuova speranza contro il nuovo coronavirus. Dopo la notizia del farmaco giapponese Avigon, finito al centro di una diatriba sulla sua presunta efficacia, in Corea del Sud l'azienda Celltrion ha completato con successo la prima fase di sviluppo di un trattamento antivirale per combattere il Covid-19.

L'annuncio arriva dalla stessa società con base a Seul, che punta anche a lanciare un kit diagnostico di autoanalisi rapida in grado di fornire risultati nel giro di 15-20 minuti. Ricordiamo che Celltrion è stata scelta dal Korean Centers for Disease Control (Kdc) come sviluppatore preferenziale per l'attuazione di un progetto di anticorpi monoclonali da impiegare al fine di trattare e prevenire il nuovo coronavirus.

Come spiega l'agenzia Adnkronos, Celltrion ha identificato la libreria di anticorpi prelevati dal sangue di pazienti guariti e che si ritiene siano coinvolti nella neutralizzazione del virus, potendo quindi contribuire alla guarigione. Questi anticorpi vengono sottoposti a ulteriori esami per identificare quelli che sono più efficaci nel neutralizzare il virus responsabile della Covid-19.

Una volta identificati, formeranno la base del trattamento antivirale che verrà testato in sperimentazioni precliniche e cliniche in tutto il mondo nel terzo trimestre 2020. In altre parole Celltrion prevede inoltre di sviluppare un “super anticorpo” in grado di attaccare e neutralizzare tutti i tipi di ceppi associati al coronavirus, come quelli che provocano la Covid-19 e la Sars, consentendo ulteriore protezione contro mutazioni impreviste o inattese.

Oltre al trattamento antivirale anche un kit diagnostico di autoanalisi rapida

Ma non è finita qui perché oltre allo sviluppo terapeutico di anticorpi, Celltrion sta lavorando a un kit diagnostico di autoanalisi rapida nell'estate di quest'anno. Il kit si concentrerà sul gene che codifica la proteina spike (S) sulla superficie del coronavirus, una glicoproteina essenziale per l'ingresso virale in cellule ospiti umane.

Il kit è progettato per mostrare i risultati in meno di mezz'ora, con sensibilità e specificità ottimizzate e migliori caratteristiche di precisione. Una volta ottenuto un marchio Ce, il kit diagnostico di autoanalisi rapida diventerà disponibile in tutta Europa attraverso Celltrion Healthcare.