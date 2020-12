Covid, la profezia di Bill Gates: "Normalità? Sarà nel 2022"

Nonostante l’individuazione dei vaccini contro il coronavirus, per tornare alla vita normale condotta fino allo scorso febbraio bisognerà aspettare almeno un altro anno e mezzo. È questa la fosca previsione fatta da Bill Gates che, insieme alla moglie Melinda, ha annunciato la donazione di altri 250 milioni di dollari a sostegno della ricerca lo sviluppo e l’equa distribuzione di tutti gli strumenti salva-vita contro Covid-19.

I Gates hanno donato finora alla causa medica 1,75 miliardi di dollari ma la battaglia contro il nemico invisibile, per loro stessa ammissione, pare ancora lunga. "Entro l'estate del 2021 - ha spiegato il fondatore di Microsoft - i Paesi ricchi avranno la copertura maggiore del vaccino, più di ogni altro, così potranno tornare alla normalità, ma il virus resterà in larga parte del pianeta" . Per questo motivo, secondo Gates, le persone saranno costrette a indossare ancora a lungo la mascherina di protezione perché "c'è sempre un rischio di nuova infezione". Se non ci saranno imprevisti il fondatore di Microsoft ipotizza che " saremo in grado di esserci davvero liberati del virus soltanto a metà del 2022".

La fase più difficile nella lotta alla pandemia è appena iniziata. La produzione e la distribuzione su scala globale del farmaco è una sfida logistica senza precedenti. L’operazione avrà successo soltanto se tutti i Paesi, anche quelli poveri, avranno accesso ai vaccini. Per questo Gates ha chiesto agli Stati che fanno parte dell’alleanza per i vaccini, Gavi Covax, più contributi per assicurare dosi sufficienti alle nazioni in via di sviluppo. "Grazie all’ingegnosità della comunità scientifica globale - ha dichiarato Bill Gates- abbiamo ottenuto le importanti svolte necessarie a mettere fine alla pandemia. Abbiamo più farmaci e potenziali vaccini di quanti ne potessimo prevedere all’inizio dell’anno. Ma queste innovazioni salveranno vite solo se arriveranno ovunque". Il vero nodo ora, ha dichiarato la moglie Melinda, è l’impegno " dei leader mondiali a rendere disponibili test, cure e vaccini a tutti coloro che ne hanno bisogno, a prescindere dal luogo in cui vivono e dal reddito».