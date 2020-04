Coronavirus, la Germania lancia app che sfrutta i dati degli smartphone per monitorare i contagi

La Germania ha appena messo a punto una app che si avvale dei dispositivi elettronici posseduti dai singoli per monitorare la diffusione dei contagi da coronavirus nel Paese. A realizzare tale software è stato l’ente nazionale per il contrasto alle malattie infettive, il Robert Koch Insitute (Rki). Lo sviluppo del programma in questione è avvenuto mentre le infezioni da Covid in Germania sono salite a 107.663 e i morti sono ormai 2.016.

Le autorità sanitarie di Berlino, ha riferito ieri il Telegraph, hanno subito esortato la popolazione a installare sui loro smartphone e smartwatch la app concepita dall’Rki. Per scaricarla, precisa la testata, si può mantenere l’anonimato e basta esclusivamente dichiarare età, sesso, peso, altezza e codice di avviamento postale.

Relativamente al funzionamento del software, questo utilizza i dati raccolti da cellulari, orologi digitali, braccialetti elettronici per il fitness e cardiofrequenzimetri, per poi trasmetterli ai medici.

Grazie al flusso di informazioni fornito dalla app, i camici bianchi e i comitati tecnico-scientifici potranno individuare tempestivamente eventuali focolai dell’epidemia e mappare gli spostamenti dei tedeschi con l’obiettivo di scovare i soggetti sintomatici.

Gli esperti dell’Rki hanno sollecitato i cittadini a installare sui loro dispostivi elettronici il software anti-coronavirus evidenziando, fa sapere il quotidiano britannico, che lo stesso non comporta alcuna pesante violazione della privacy delle persone.

Al fine di sottolineare con maggiore forza la natura non-invasiva del programma, i vertici dell’istituto hanno anche assicurato di avere messo a punto la app con la collaborazione e i suggerimenti del garante nazionale per la tutela dei dati personali.

L’utilità dell’invenzione dell’Rki è stata rimarcata, prosegue il Telegraph, dal sito web del medesimo ente di ricerca: “ L’idea alla base della app gratuita per la raccolta dei dati sul coronavirus è semplice. Molte persone in Germania monitorano regolarmente i loro parametri vitali usando smartwatch o braccialetti elettronici per la ginnastica. Tali parametri includono la frequenza cardiaca, il sonno e gli sforzi fisici. Nella maggior parte dei casi di malattie respiratorie acute, questi parametri vitali vengono alterati in maniera significativa. Ciò significa che sintomi tipici del Covid-19, come la febbre, possono essere individuati per mezzo della app ”.

A sostegno dell’importanza del software si è quindi schierato, riporta il giornale londinese, anche il professor Lothar Wieler, direttore dell’Rki: “ Se sarà possibile monitorare un campione di pazienti sintomatici sufficientemente grande, allora potremo trarre in breve tempo conclusioni circa l’incidenza della malattia, la sua diffusione e l’efficacia delle misure di contrasto prese di volta in volta ”.