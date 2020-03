Coronavirus, Luis Sepúlveda positivo: è ricoverato in ospedale

Luis Sepúlveda è stato contagiato dal coronavirus. Lo scrittore cileno, naturalizzato francese, è risultato positivo al Covid-19 ed attualmente è ricoverato presso l'ospedale di Oviedo, in Spagna.

La notizia è giunta nelle prime ore di questo pomeriggio, domenica 1 marzo. A comunicarlo è stata la moglie Carmen Yanez, attraverso i media spagnoli, anch'ella risultata positiva al nuovo virus e messa in isolamento (l'indiscrezione è in attesa di conferme ufficiali). Stando a quanto si apprende dalla stampa estera, lo scrittore 70enne avrebbe manifestato i primi sintomi sabato 25 febbraio, al rientro dalla rassegna letteraria Correntes d'Escritas, a Povoa de Varzim, in Portogallo. Ma soltanto lunedì 27 si sarebbe rivolto ad un medico per accertare la natura del malessere.

Acclarata la positività al coronavirus, Luis Sepúlveda - autore noto al grande pubblico per il best seller mondiale "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare" e "Le rose di Atacama" - è stato condotto presso l'Hospital Universitario Central de Austuria dove è attualmente ricoverato all'interno del reparto di malattie infettive. " Fino a martedì 25 non ha mostrato alcun sintomo è andato nell’ospedale locale giovedì dove è rimasto fino a quando i risultati hanno confermato che aveva il coronavirus, è stato eseguito il test perché presentava sintomi dovuti alla polmonite senza origine nota" hanno spiegato funzionari sanitari locali, aggiungendo: " Sua moglie non ha avuto sintomi e il risultato del suo test sarà noto entro poche ore ".

La notizia è rimbalzata da un social all'altro ingenerando grande preoccupazione tra gli estimatori dello scrittore cileno. " Sono arrivato poco fa e, quando ho acceso il telefono, ho ricevuto chiamate e messaggi relativi all'incontro con Luis al festival Corretes d'Escritas ", scrive lo scrittore portoghese José Luís Peixoto, amico e collega dell'autore cileno " Al momento, io non ho riportato alcun sintomo. Faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione a Luis e sua moglie".

Sepúlveda avrebbe dovuto partecipare al festival Libri Come a Roma, evento in programma il 12 marzo, ma la sua presenza, al momento, non è più assicurata.

Intanto, aumentano i casi di contagio in Spagna che, stando alle ultime stime, hanno raggiunto quota 73. Stando a quando riferisce Fernando Simon, direttore del Centro di coordinamento allerte ed emergenze della Salute di Madrid, due delle persone risultate positive al coronavirus sarebbero già state dimesse.