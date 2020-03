Il virus è nel cuore di Berlino. E la Merkel va in quarantena

Allarme a Berlino. La cancelliera tedesca, Angela Merkel, si mette in quarantena dopo aver scoperto che un medico con cui è venuta in contatto venerdì scorso è risultato positivo al coronavirus. La cancelliera ha ricevuto la notizia subito dopo la conferenza stampa convocata per annunciare le nuove misure restrittive varate d’intesa con i Laender.

Lo ha riferito il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert. A detta del portavoce, la cancelliera si sottoporrà nei prossimi giorni ripetutamente ai test del Covid-19, "perché un’analisi adesso ancora non sarebbe significativa" . Ovviamente Merkel continuerà a lavorare anche dalla quarantena. La Germania, intanto, applica un "divieto di contatto", e non un lockdown a livello nazionale, per tentare di arginare la diffusione del coronavirus, vietando "i raduni di più di due persone". Così la cancelliera tedesca sottolineando che è necessario ridurre il contatto con le persone il più possibile.

Merkel, hanno riferito i media tedeschi, ha parlato con i governatori dei Lander. Eccezioni al divieto di contatto sono previste per famiglie e persone che vivono insieme. Inoltre, "una distanza minima di 1,5-2 metri dovrebbero essere rispettate, mentre chi violerà le regole sarà sanzionato" , ha proseguito Merkel. Ristoranti, saloni di bellezza, negozi di tatuaggi e simili resteranno chiuse. La misura durerà due settimane.

"La stragrande maggioranza dei tedeschi ha compreso che ognuno può dare il suo contributo per fermare il virus" , ha spiegato nella conferenza stampa convocata per annunciare le nuove misure restrittive in Germania. "Io vi ringrazio per questo" , ha detto la cancelliera rivolta ai cittadini. "Lo so che tutto questo vuol dire rinuncia e sacrifici, umanamente ed economicamente. Non sono raccomandazioni, sono regole" , ha però rincarato. "Solo così possiamo salvare vite" , ha aggiunto. "Data la preoccupante velocità dei contagi, queste nuove misure, disposizioni che nessuno di noi aveva mai pensato di varare, fanno sì che si tutti sappiano esattamente a che punto siamo: chiunque deve organizzare i suoi movimenti secondo queste regole" .