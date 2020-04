Coronavirus, niente colpi di cannone per il compleanno della regina Elisabetta

Per la prima volta in 68 anni di regno, Sua Maestà la regina Elisabetta non sentirà i consueti colpi di cannone per il suo compleanno. La monarca d'Inghilterra ha deciso di cancellare il tradizionale saluto dell'artiglieria di corte per augurarle "happy birthday".

"Non è appropriato"

Nessuna cannonata, quindi, per i 94 anni che la regina compirà martedì 21 aprile perché non è ritenuto appropriato con l'emergenza sanitaria in corso legata alla pandemia di Covid-19. " Sua Maestà è ansiosa che nessuna misura speciale sia messa in atto per consentire il saluto con le armi, perché non ritiene sia appropriato nelle attuali circostanze" , fanno sapere con un comunicato da Buckingham Palace.

Per l'occasione, la regina si limiterà a parlare in privato soltanto con i familiari tramite telefono e videocall. Nel messaggio di Pasqua a reti unificate ha sottolineato l'importanza di rispettare le misure di lockdown affermando che " stando a distanza teniamo al sicuro le altre persone ".

Impossibile festeggiare

Anche in questa circostanza, purtroppo, il Coronavirus ha cambiato il corso della storia: come tradizione avrebbe voluto, le 94 cannonate a salve, come gli anni che si appresta a compiere Elisabetta II, sarebbero state sparate dai giardini di Green Park, vicino al palazzo reale. Per la prima volta nel regno più lungo della storia questo non avverrà. Non è il momento di festeggiare, il Regno Unito si trova a fare i conti con 840 morti e circa cinquemila nuovi casi positivi soltanto nelle ultime 24 ore.

La regina, quindi, non ha alcuna intenzione di perdersi in questi dettagli mentre il suo popolo è costretto alla clausura, gli ospedali sono pieni di malati sofferenti ed il numero delle vittime continua a salire. Tra l'altro, come riporta Repubblica, Elisabetta II non si trova nemmeno a Buckingham Palace ma al castello di Windsor, nel quale si è chiusa da ormai tre settimane insieme al principe Filippo dimezzando anche collaboratori e servitori per evitare il rischio di contagio.

Compleanno celebrato in estate

Forse molti non sanno che le celebrazioni ufficiali del suo compleanno, che cade il 21 aprile, non si sono mai svolte nel giorno in cui è nata ma in giugno, quando ha luogo una parata in costume, a cavallo, nel piazzale vicino a Buckingham Palace, a cui la sovrana assiste insieme a familiari e dignitari. Negli anni passati, la manifestazione veniva salutata da migliaia di persone nelle strade ed in diretta tivù. A scanso di equivoci, è stata annullata anche questa per le stesse ragioni di sicurezza e di lutto nazionale provocate dal Covid-19.

Insomma, martedì Elisabetta festeggerà in forma strettamente privata, a Windsor, prevedibilmente senza incontrare figli e nipoti. Sui social media della famiglia reale verrà postato un breve messaggio per ricordare che la sovrana è arrivata a 94 primavere. "We will meet again", ci rivedremo presto, ha detto la regina nel discorso pasquale. Nell'attesa, le auguriamo "Happy birthday, Your Majesty".