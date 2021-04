Corte Strasburgo, sentenza storica: obbligo vaccini necessario

Nelle società democratiche i vaccini possono essere obbligatori. Lo ha stabilito, in una sentenza storica, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, dopo un ricorso presentato da alcune famiglie ceche contro l'obbligo vaccinale deciso dallo Stato. " Le misure possono essere considerate necessarie in una società democratica ", si legge nella sentenza della Corte, riportata dall'Agi, che conferma come la politica sanitaria della Repubblica Ceca sia stata coerente con " l'interesse superiore " dei bambini e non violi il diritto al rispetto della vita privata. La normativa, al centro del ricorso, riguarda " i vaccini somministrati contro malattie infantili ben note alla scienza medica, ovvero difterite, tetano, pertosse, infezioni da Emofilo dell'influenza di tipo b, poliomielite, epatite B, morbillo, parotite, rosolia e - per i bambini con specifiche indicazioni di salute - infezioni da pneumococco . Secondo gli esperti la sentenza potrebbe avere anche implicazioni per qualsiasi politica di vaccinazione obbligatoria per il Covid.

La sentenza di Strasburgo sui vaccini obbligatori

Tra i ricorrenti, ricordano le agenzie, uno era stato multato per non aver adeguatamente vaccinato due figli, gli altri si erano visti rifiutare l'ammissione all'asilo dei figli per lo stesso motivo. La vaccinazione obbligatoria, afferma la Corte di Strasburgo, rappresenta un'interferenza con l'integrità fisica dell'individuo e, pertanto, riguarda il diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Tuttavia, i giudici notano che la legge ceca persegue l'obiettivo " legittimo " di tutelare la salute, come pure i diritti altrui, sottolineando che " la vaccinazione tutela sia coloro che la ricevono sia quelli che non possono essere vaccinati per ragioni mediche e che pertanto si affidano all'immunità di gregge per essere protetti dalle malattie infettive gravi ".