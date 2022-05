"Così aiutavamo i prigionieri di Azovstal". Le missioni segrete degli ucraini

Quasi tre mesi all'interno dell'acciaieria Azovstal senza vedere la luce, in condizioni via via sempre più precarie di cibo, rifornimenti e costantemente bombardati e circondati dal nemico russo avrebbero stroncato chiunque. L'infinita resistenza del battaglione Azov, però, potrebbe aver visto brevi momenti di "respiro" grazie all'arrivo di aiuti esterni che riuscivano a eludere il controllo dei soldati di Putin. Sembra molto difficile da credere ma è quanto raccontato dal direttore di una Ong ucraina molto potente, Taras Chmut, che a Repubblica ha spiegato come si svolgevano le missioni segrete confermate un paio di giorni fa anche da Zelensky.

"Così abbiamo aiutato Azov"

La situazione di base era la seguente: oltre 100 chilometri di territorio controllato dai russi via mare, via terra e via cielo. Come sono arrivati e quali sono stati questi aiuti che hanno consentito una resistenza così lunga che, altrimenti, sarebbe probabilmente terminata molto tempo prima? " Fornivamo il materiale su specifica richiesta degli assediati, che comunicavano con noi online. Era trasportato via elicottero dall'aviazione militare. Piccoli droni, sistemi di sorveglianza, visori termici, radio - è il tipo di rifornimenti nel quale siamo specializzati ed è quello che i combattenti ci chiedevano", racconta Chmut. Anche in questo caso, quindi, alcune falle nel sistema russo che avrebbero permesso anche l'evacuazione di alcuni feriti all'interno dell'acciaieria.

Le missioni "segrete"

Non sempre è andata bene, però: il capo dell'Ong chiamata "Torna a casa vivo" (tradotto in italiano) racconta di numerosi elicotteri abbattutti e la morte di molti piloti tant'é che il 90% di loro " non tornava indietro ". Negli 82 giorni di resistenza sarebbero state compiute ben 4 missioni ma anche lo stesso Chmut non conosceva a fondo tutti i dettagli perché coperti da segreto. " Le nostre hanno avuto tutte successo, altre non hanno raggiunto l'obiettivo ", racconta al quotidiano italiano. Fa specie come un'area così ristretta e così ben controllata sfuggisse, a volte, al controllo dei soldati russi: anche in questo caso si evince la difficoltà dei russi nella guerra iniziata il 24 febbraio scorso, tre mesi oggi. Munizioni e armi anticarro al posto del cibo grazie ai droni quadricotteri, " decine di visori termici per vedere di notte, molte decine di sistemi radio di comunicazione e mirini termici, e anche accumulatori per l'energia elettrica. Dipendeva come ho detto dallo spazio sull'elicottero e purtroppo non era possibile caricare più roba ", spiega il direttore.

La collaborazione con l'Ong