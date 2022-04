Bulat, il rarissimo carro armato nelle mani dei russi

L'esercito russo presente nel Donbas è entrato in possesso di un rarissimo carro armato ucraino T-64BM Bulat. I circa 100 Bulat prodotti dall'impianto di carri armati ucraino a Kharkiv negli anni '90, non hanno funzionato mai come era stato pubblicizzato tant'é che gli ucraini li avevano praticamente abbandonati e dismessi in alcuni depositi fino a quando l'esercito di Zelensky non ha avuto bisogno di ulteriori forze per combattere contro i soldati russi: ecco il motivo del loro "ripescaggio".

Cos'è il T-64 Bulat

ll T-64BM è considerato una stranezza: come riportato da Forbes, le due brigate di carri armati attive di Kiev e altre 11 brigate pesanti attive generalmente utilizzano T-64BV, mentre le brigate di riserva hanno principalmente T-72. Il T-64BV è un vintage degli anni '60, carro armato più vecchio ma più sofisticato rispetto al T-72 vintage degli anni '70. Il T-64BM in teoria è più avanzato del T-64BV, ma secondo quanto riferito l'esercito non era soddisfatto della nuova armatura reattiva esplosiva del tipo. Intorno agli inizi dell'attacco di Puti in Ucraina, alcuni Bulat risiedevano nella scuola di carri armati dell'esercito ucraino a Kharkiv. Una coppia è stata eliminata nel bombardamento russo avvenuto nella città orientale. Gli altri T-64BM si trovavano in un magazzino o in un parcheggio per veicoli fino a quando l'esercito non ne ha riattivati alcuni.

Cosa possono farne i russi

Il T-64BM è un enorme carro armato da 40 tonnellate che possiede un cannone principale da 125 millimetri, apparso in un video che è circolato sui social media lo scorso sabato. La paura è che adesso le forze separatiste russe possano riparare il veicolo e puntarlo contro gli ucraini. I separatisti che per anni hanno gestito officine in ex fabbriche civili dove riparano i veicoli ucraini catturati, hanno dichiarato di aver iniziato con i veicoli blindati, " poi abbiamo trasportato truppe e carri armati" , ha dichirato a un giornalista l'assistente del direttore di uno stabilimento. " Ripariamo tutto! ", ha poi esclamato. Gli ucraini, dal canto loro, fanno la stessa cosa ma in maniera molto più ampia visto che le conquiste più numerose e importanti ottenute finora sul campo sono per l'esercito di Zelenky. Da quando la Russia ha dichiarato guerra all'Ucraina il 24 febbraio, le truppe di casa hanno catturato non meno di 215 carri armati russi. " Tutto ciò che portiamo via dall'esercito russo, lo trasferiamo alle forze armate ucraine ", ha affermato Yuri Golodov, che sovrintende una discarica dove i lavoratori ricostruiscono i veicoli "catturati".

Perché l'Ucraina ha più mezzi

I maggiori possedimenti ucraini di carri armati catturati, e il fatto che le truppe ucraine abbiano distrutto non meno di 275 carri armati russi perdendo in combattimento solo 53 dei loro, aiuta a spiegare perché, alla fine di aprile, un funzionario del Pentagono ha affermato che l'Ucraina aveva effettivamente più carri armati in zona di guerra rispetto alla Russia. Questo non significa, però, che l'esercito ucraino non stia danneggiando i veicoli blindati. Kiev ha ampliato massicciamente il suo esercito da quando Mosca ha iniziato l'invasione: oltre a schierare battaglioni territoriali, l'esercito ucraino ha anche mobilitato le sue formazioni di riserva, comprese quattro brigate di carri armati ciascuna con cento carri armati.

Adesso, però, non bisogna aspettarsi di vedere molti più Bulat in azione. Ce n'erano 100, di cui tre in mano ai russi e due distrutti. Il T-64BV è ancora il carro armato più comune in servizio ucraino con un ampio margine e la proporzione di T-72 sta aumentando man mano che gli alleati stranieri donano i loro vecchi carri armati a Kiev.