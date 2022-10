Re Carlo incontra il premier Rishi Sunak: ecco cosa si nasconde dietro la foto

Re Carlo III si sentirebbe molto a suo agio con il nuovo primo ministro Rishi Sunak, spiega l’esperta di linguaggio del corpo Judi James. Il sovrano avrebbe dimostrato una simpatia e disponibilità nei confronti del nuovo premier mai riservata, almeno così sembrerebbe, a Liz Truss, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso 20 ottobre. I gesti di re Carlo sarebbero eloquenti e stridono con l’ormai celebre battuta con cui accolse la Truss il 12 ottobre 2022.

Carlo è “rilassato”

Carlo III è re da poco più di un mese e mezzo e ha già incontrato due primi ministri. Il primo, Liz Truss, ha abbandonato l’incarico dopo solo 45 giorni, altro record nella storia britannica. Osservando la foto del primo meeting tra il successore della Truss, Rishi Sunak e il monarca, avvenuto lo scorso 25 ottobre a Buckingham Palace, sarebbe possibile individuare i segnali di una maggiore apertura del re verso il nuovo primo ministro.

Nulla a che vedere con l’udienza concessa alla Truss il 12 ottobre 2022. Impossibile dimenticare il modo con cui Carlo accolse l’allora premier: “È di nuovo qui?” , domandò il re. Liz Truss, cercando di mantenere la sua usuale compostezza, rispose: “È un grande piacere”. Ma Carlo la gelò: “Oh Cielo. A ogni modo…”.

Con Rishi Sunak, invece, ci sarebbero stati sorrisi e strette di mano, una delle quali immortalata dalla fotografia analizzata da Judi James, L’esperta di linguaggio del corpo ha dichiarato al Mirror: “[Re Carlo aveva] un’aria rilassata” , proprio come il premier. Confrontando i due e i loro gesti l’esperta ha notato: “Per Carlo sembrava molto più semplice in termini di simmetria dei movimenti e di uno stile di linguaggio del corpo più rilassato. Non vi era alcuna goffa distanza tra loro, come era invece con Liz, la quale sembrava più intimorita dall’incontro e desiderosa di mostrare deferenza. La testa [della Truss] era abbassata, invece con Rishi c’è contatto visivo”.

“Un meeting tra due uomini d’affari”

Re Carlo III appare addirittura “divertito” , sostiene Judi James e i suoi “sorrisi gioviali” ne sarebbero la prova. L’esperta ha proseguito: “Potrebbe essere un incontro tra due uomini d’affari, mentre con la Truss era più un meeting tra il Re e il primo ministro”. La “mancanza di nervosismo” di Rishi Sunak era evidente anche in una certa corrispondenza tra i suoi movimenti e quelli del re, in particolare al momento dei saluti iniziali, durante i quali né Carlo né il premier hanno mai perso il contatto visivo tra loro.

A proposito della controversa battuta di Sua Maestà nei confronti di Liz Truss, Judi James ha dichiarato: “È stato detto che Carlo ha accolto la Truss con un ‘Oh Cielo’, ma il suo linguaggio del corpo, con le braccia tenute dritte sui fianchi, leggermente all’indietro e il sorrisetto dipinto sulla sua faccia suggeriscono che avesse un commento divertente a portata di mano per l’occasione”.

Tornando, invece, all’incontro tra re Carlo III e il nuovo primo ministro, c’è un dettaglio che hanno notato in molti: il braccialetto rosso indossato da Rishi Sunak al polso destro, ben visibile anche in altri appuntamenti pubblici. La giornalista Aina Khan, del Guardian, ha spiegato che si tratterebbe di un monile “tradizionalmente indossato dagli Hindu come protezione”. L’assistente professore di Storia alla Northumbria University, Edward Anderson, ha aggiunto in un tweet, citato dall’Independent: “Il braccialetto rosso probabilmente è un kautuka, che fa parte della cultura indiana”.

I “kautuka”, sottolinea ancora l’Independent, sono bracciali indossati durante i riti di passaggio yajna (rituali di fronte al sacro fuoco personificato dal dio Agni) o le cerimonie nuziali. I sacerdoti o i membri più anziani della famiglia li legano al polso destro degli uomini e a quello sinistro delle donne.