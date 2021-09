L'ultima follia liberal: pure la costituzione è offensiva

Il regime del politicamente corretto si scaglia contro i Padri Fondatori degli Stati Uniti d'America e contro la costituzione. " Harmful language alert ": così recita il disclaimer introdotto dai National Archives (Nara) - l'agenzia del Governo federale incaricata di conservatore importanti documenti governativi e storici - che avvisa i lettori che la costituzione statunitense del XVIII secolo presenta un " linguaggio potenzialmente offensivo " non in linea con gli " impegni istituzionali per la diversità, l'equità, l'inclusione e l'accessibilità ". I National Archives, dal canto suo, s'impegnano inoltre " a lavorare con il personale, le comunità e le istituzioni paritarie " al fine di valutare e " aggiornare le descrizioni dannose " e " stabilire standard e politiche per prevenire futuri linguaggi dannosi". Come spiega l'agenzia, i documenti (costituzione inclusa), abbracciano " la storia degli Stati Uniti ed è nostro compito preservare e rendere disponibili questi documenti storici ". Di conseguenza, alcuni documenti qui presenti " possono riflettere opinioni e punti di vista obsoleti, prevenuti, offensivi e possibilmente violenti ".

La follia del politicamente corretto contro i Padri Fondatori

Nell'era della follia imperante del politically correct si arriva al punto di dover specificare e sottolineare che un documento vecchio di 200 anni (almeno) può presentare un linguaggio vetusto e non adeguato agli standard morali della contemporaneità e, soprattutto, alle mode linguistiche del momento. Perchè il politicamente corretto - un'ideologia universalistica che non ammette obiezioni o punti di di vista differenti dalla vulgata comune - pretende di giudicare il passato, e ora anche le costituzioni, secondo il dogma totalitario della correttezza politica che oggi vige, soprattutto nel mondo anglosassone. Il passato va cancellato - come le statue dei confederati e non solo - perché i nuovi modelli - rigorosamente " inclusivi " - devono essere quelli del politicamente corretto e dunque ispirati a Black Lives Matter e agli altri movimenti della sinistra liberal. Un messianesimo di fondo che conduce a delle crociate come questa, dove tutti - tranni i bianchi eterosessuali, ovviamente - possono sentirsi offesi e discriminati persino dal linguaggio contenuto in documenti storici. È la negazione della storia stessa, ma agli attivisti liberal poco importa: l'unico obiettivo è mettere in discussione la storia scritta dai bianchi, secondo la nuova guerra tribale della politica idenditaria.

La replica degli archivi nazionali Usa