Il Covid ha "creato" 9 nuovi miliardari. Ecco chi sono

La pandemia di Covid ha messo in ginocchio il mondo intero, sul piano sanitario ed economico, ma per pochi individui si è rivelata un'occasione per " diventare miliardari ". Il flagello del coronavirus ha infatti creato ex novo, a livello globale, 9 miliardari e ha contestualmente reso ancora più ricchi alcuni paperoni storici e conclamati. A denunciare tale conseguenza della crisi sanitaria planetaria è stato giovedì, alla vigilia di un vertice sulla salute presenziato dai leader del G20, il gruppo The People's Vaccine Alliance, che è una rete di organizzazioni, tra cui Global Justice Now, Oxfam e UnAids, che si battono per l'abolizione dei brevetti sui vaccini. Tramite un comunicato, tale associazione ha appunto segnalato che, dall'inizio della pandemia di Covid, almeno 9 persone sono diventate di colpo nuovi miliardari, grazie soprattutto agli enormi profitti che stanno incamerando alcune società farmaceutiche grazie al monopolio dei vaccini anti-coronavirus.

Nel comunicato in questione, The People's Vaccine Alliance ha affermato: " I nuovi 9 miliardari hanno una ricchezza netta combinata di 19,3 miliardi di dollari (15,8 miliardi di euro), abbastanza per vaccinare completamente 1,3 volte tutte le persone nei Paesi a basso reddito ". Finora, i Paesi poveri, a causa dell'enorme carenza di dosi disponibili, hanno ricevuto solo lo 0,2% della fornitura globale di vaccini, nonostante ospitino il 10% della popolazione mondiale. A provocare l'indignazione degli attivisti è stato soprattutto il fatto che quelle 9 persone, con l'infuriare della pandemia, hanno accumulato fortune stellari grazie a vaccini il cui sviluppo è stato finanziato in gran parte da governi e autorità pubbliche.

Nel dettaglio, i 9 nuovi super-ricchi affermatisi al tempo della pandemia sono Stephane Bancel, amministratore delegato dell'azienda Usa Moderna (con un patrimonio attuale di 4,3 miliardi di dollari), Ugur Sahin, a.d. e co-fondatore del gruppo tedesco BioNTech (con una fortuna accumulata pari a 4 miliardi di dollari), Timothy Springer, immunologo e fondatore di Moderna (2,2 miliardi di dollari), Noubar Afeyan, presidente di Moderna (1,9 miliardi di dollari), Juan Lopez Belmonte, presidente di Rovi, che è una società spagnola beneficiaria di un accordo per produrre il vaccino Moderna (1,8 miliardi di dollari), Robert Langer, scienziato e co-fondatore di Moderna (1,6 miliardi di dollari), Zhu Tao, co-fondatore e direttore scientifico della compagnia cinese CanSino Biologics (1,3 miliardi di dollari), Qiu Dongxu, co-fondatore e vicepresidente di CanSino Biologics (1,2 miliardi di dollari) e Mao Huinhoa, anche lui co -fondatore e vicepresidente di tale azienda farmaceutica asiatica (1 miliardo di dollari).

Lo stesso comunicato del gruppo umanitario ha inoltre evidenziato che la pandemia ha anche reso i ricchi ancora più ricchi. Otto miliardari esistenti, che hanno opportunisticamente investito nelle aziende farmaceutiche impegnate a sviluppare il vaccino anti-coronavirus, hanno infatti visto aumentare di 32,2 miliardi di dollari, ossia una cifra sufficiente a vaccinare l'intera popolazione indiana, la loro ricchezza combinata. Tra questi miliardari già noti e divenuti ancora più ricchi ci sono proprio gli indiani Cyrus Poonawalla, fondatore dell'azienda farmaceutica Serum Institute of India, la cui ricchezza è passata dagli 8,2 miliardi di dollari dello scorso anno ai12,7 miliardi di dollari del 2021, e Pankaj Patel, che controlla la multinazionale Cadila Healthcare e che ha visto la sua ricchezza crescere quest'anno fino a 5 miliardi di dollari, dai 2,9 miliardi di dollari del 2020.