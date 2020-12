La stoccata di papa Francesco: "Tanti cristiani nel mondo..."

In Siria i cristiani stanno vivendo una situazione drammatica. Gli stralci della guerra, ancora in corso in alcune aree del Paese, le sanzioni economiche, che hanno ulteriormente strozzato i cittadini, alle prese con un'inflazione galoppante, e la pandemia di Covid-19 hanno definitivamente messo in ginocchio una nazione ormai allo stremo.

La persecuzione dei cristiani

Sono queste le dure prove che, ancora oggi, devono sopportare i " fratelli cristiani di Siria ", come li ha definiti Joseph Tobji, arcivescovo maronita di Aleppo. Il mons. Tobji si collegherà oggi, alle 17:00, con Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) per fare luce su una vicenda non sempre illuminata a dovere. L'evento di solidarietà, al quale prenderanno parte Alessandro Monteduro, direttore Acs-Italia, Laura Lesèvre , Project leader di InsideOver e Matteo Carnieletto, responsabile di InsideOver, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook de ilGiornale.it.