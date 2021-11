Il sondaggio bomba: Trump oggi vincerebbe

Se negli Stati Uniti d'America si tornasse oggi al voto, Donald Trump riuscirebbe a trionfare sull'attuale presidente Joe Biden con almeno due punti percentuali di scarto. È questo, in sostanza, il risultato di un sondaggio condotto a livello nazionale dall'Emerson College di Boston, proprio nel momento in cui il Congresso approva il piano Infrastrutture.

"Sleepy Joe" incassa quindi un 50% di consensi negativi per il suo operato, mentre si ferma al 40% il sempre meno folto gruppo di cittadini che continua a valutare positivamente le sue scelte politiche: nel raffronto coi numeri registrati nel mese di settembre, ciò si traduce con un – 5%. Numeri che non dovrebbero, tuttavia, sorprendere più di tanto in quello che è già passato alla storia come uno dei più controversi, a voler utilizzare un eufemismo, risultati elettorali di sempre.

A far mancare il terreno da sotto i piedi a Biden è in particolare la perdita di consensi degli afroamericani, che dal 72% iniziale precipita al 52%. La posizione di Donald Trump, pronto a lanciare la sua piattaforma social per dare una spallata al metaverso di Facebook, che continua a scricchiolare anche con le modifiche di facciata annunciate da Zuckerberg, si fa sempre più salda: in pochi mesi l'ex presidente, in un ipotetico scontro elettorale, sarebbe oggi avanti minimo di due punti percentuali (45% contro 43%).

Nelle periferie Biden manterrebbe un punto percentuale sul rivale, mentre nelle zone rurali Trump avrebbe addirittura il 32% di consensi in più (62% contro 30%). Il prossimo traguardo delle elezioni midterm inizia quindi a inviare dei segnali di preoccupazione ai democratici, dato che il 49% degli intervistati ha rivelato che voterebbe per i conservatori, mentre i cosiddetti "progressisti" si fermerebbero al 42%.