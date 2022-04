"Dacci 5mila euro o tuo figlio morirà...": il ricatto delle milizie russe

La guerra è un massacro e questo lo sanno tutti. I social, però, per la prima volta la stanno portando quasi in tempo reale nelle case dell'Occidente, mostrandone alcuni aspetti inediti fino a questo momento. I volti dei soldati che combattono, che muoiono o che vengono catturati si trovano sui canali dedicati alla guerra, i loro video mentre combattono rimbalzano di Paese in Paese e le stesse autorità sono solite condividere momenti dal fronte, anche i più cruenti, quelli che fanno maggior presa sull'opinione pubblica. Perché in fondo, ormai si è capito, la guerra in Ucraina è fatta anche dalla propaganda. Tra i recenti video sul tema che sono diventati virali sui social c'è quello condiviso da Mykhailo Podolyak, negoziatore ucraino e consigliere del presidente Zelensky.

Mostra un giovanissimo prigioniero ucraino, probabilmente ancora adolescente e sbarbato, catturato dalle milizie russe. È proprio la sua giovane età a rendere il video così impressionante e impattante sull'opinione pubblica, oltre che la sua richiesta dettata dai carcerieri russi. Il ragazzo appare impaurito davanti alle domande dei russi, alle quali risponde con voce incerta: " Mi chiamo Novikov Alexey Antonovich e sono un soldato della 109esima brigata delle forze di difesa territoriale della regione di Donetsk ".

Це відео надіслали матері українського полоненого російські солдати. Вони вимагають €5000 до понеділка, інакше на наступному відео буде страта її сина. військові дедалі більше нагадують бойовиків ІДІЛ. Росія має бути визнана державою-терористом. pic.twitter.com/Xbg7z15rJp — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 25, 2022

Il giovane sarebbe originario di Mariupol e pare sia stato catturato lo scorso sabato. Sarebbe tenuto prigioniero in uno scantinato della città dove, però, precisa di poter disporre liberamente di " cibo, acqua e un bagno " e di non essere in condizioni tali da richiedere l'intervento dell'assistenza medica. Appare subito evidente che il video sia comunque registrato sotto stretto controllo da parte dei russi ed è infatti lo stesso Mykhailo Podolyak a spiegare che quella breve clip è stata inviata dai russi alla madre del giovanissimo soldato con un unico scopo: ottenere un riscatto in denaro in cambio della sua liberazione. Se non riceveranno " 5mila euro entro lunedì, il figlio verrà giustiziato nel prossimo video ".