Davos, il messaggio di Xi Jinping: "Basta isolazionismo. Serve un'azione globale"

Il 25 gennaio, il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato al dialogo "Agenda Davos" del Forum economico mondiale. Collegato in videoconferenza, ha tenuto uno discorso intitolato "La torcia del multilateralismo illumina la via da seguire per l'umanità".

La strada del multilateralismo

Xi Jinping ha sottolineato che, per risolvere i problemi di questa era, la via d’uscita più corretta consiste nel mantenere e praticare il multilateralismo, e nel costruire una comunità umana dal futuro condiviso. Nel XXI secolo, il multilateralismo deve mantenere l’integrità volgendo lo sguardo al futuro. Inoltre, non solo deve rimanere fedele ai suoi valori fondamentali e ai suoi principi, ma deve anche basarsi sui cambiamenti occorsi nel panorama globale, al tempo stesso affrontando le esigenze nate dalle sfide globali.

È necessario portare avanti l'apertura e l’inclusività mantenendo il diritto internazionale come base fondamentale, e insistere nella consultazione e nella cooperazione, così da mantenersi al passo con i tempi. La Cina, dal canto suo, continuerà a partecipare attivamente alla cooperazione internazionale contro l’epidemia di Covid-19, attuando una strategia aperta e win-win, promuovendo lo sviluppo sostenibile, facendo avanzare l'innovazione scientifica e tecnologica e portando avanti la costruzione di un nuovo modello di relazioni internazionali. In questo moto, ha aggiunto Xi, potrà continuare a edificare una comunità umana dal un futuro condiviso.

Il presidente Xi Jinping ha quindi sottolineato che nell’anno appena passato l'epidemia ha improvvisamente devastato il mondo. Mentre la salute pubblica globale sta ancora affrontando queste gravi minacce, l’economia mondiale è piombata in una profonda recessione e l'umanità ha dovuto attraversare crisi molteplici, come rare volte nella storia. L'epidemia è tutt'altro che finita, la lotta contro il Covid è ancora in corso, eppure " non importi quanto sia freddo l'inverno, dopo c’è sempre la primavera. L’oscurità della notte non può nascondere la luce dell’alba, l’umanità sarà sicuramente in grado di superare l'epidemia, e, attraverso la lotta contro il disastro, di rinascere dalle proprie ceneri ", ha dichiarato il leader cinese.

Le quattro sfide da affrontare

Il presidente Xi Jinping ha sottolineato le quattro questioni principali da affrontare in questa era. Dobbiamo innanzitutto rafforzare il coordinamento delle politiche macroeconomiche e promuovere congiuntamente una crescita dell'economia mondiale che sia forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva. In secondo luogo, dobbiamo abbandonare i pregiudizi ideologici e seguire insieme la via della pacifica convivenza e del mutuo vantaggio.

Le differenze non sono terribili. A essere terribili sono l’arroganza, il pregiudizio e l’odio. Terribile è dividere la civiltà umana in diverse classi, così come lo è imporre la propria cultura, storia e sistema sociale sugli altri paesi. I vari Paesi dovrebbero raggiungere la coesistenza pacifica sulla base del rispetto reciproco, promuovere la comunicazione e gli scambi reciproci immettendo così nuova energia nello sviluppo e nel progresso della civiltà umana.

Terzo punto: è necessario superare il divario tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo, promuovendo insieme la crescità e la prosperità di tutti. Quarto, dobbiamo collaborare per affrontare le sfide globali e creare insieme un futuro migliore per l'umanità. L'emergenza sanitaria scatenata dal Covid non sarà l'ultima, e la governance globale della sanità pubblica deve essere urgentemente rafforzata. Xi Jinping ha fatto ntoare che i problemi del mondo sono complessi, e che la via d'uscita per risolverli consiste nel mantenere e praticare il multilateralismo, nonché promuovere la costruzione di una comunità umana dal futuro condiviso.

Dobbiamo persistere nell'apertura e nell’inclusione piuttosto che nella chiusura e nell’esclusione. L'essenza del multilateralismo è rappresentata dal fatto che gli affari internazionali sono gestiti da tutti attraverso la consultazione, e il futuro e il destino del mondo sono controllati da tutti i paesi insieme. Dobbiamo rimanere fedeli al diritto e alle regole internazionali invece di cercare la propria esclusiva supremazia. La comunità internazionale dovrebbe essere governata secondo le regole e il consenso raggiunto da tutti i paesi, invece che dagli ordini di uno o più paesi. Dobbiamo persistere nella consultazione e nella cooperazione invece che nel conflitto e nel confronto. Che si tratti di guerra fredda, calda, commerciale o tecnologica, finirà immancabilmente per danneggiare gli interessi di tutti i paesi e sacrificare il benessere del popolo. Dobbiamo impegnarci a rimanere al passo con i tempi invece di rifiutare il cambiamento.

Verso un futuro condiviso

Xi Jinping ha infine evidenziato che la Cina ha cominciato un nuovo viaggio sulla strada che conduce alla completa edificazione di un Paese socialista moderno. In questa nuova fase, la Cina implementerà un nuovo concetto di sviluppo, progettandone un nuovo modello, e costruendo, insieme agli altri Paesi, un mondo splendido e pulito caratterizzato da apertura, inclusività, pace duratura, sicurezza comune e prosperità congiunta.

La Cina continuerà a partecipare attivamente alla cooperazione internazionale contro l’epidemia, ad applicare una strategia aperta di mutuo vantaggio e win win, a promuovere lo sviluppo sostenibile, a rafforzare la costruzione di una civiltà ecologica per garantire che le emissioni di anidride carbonica raggiungano il picco entro il 2030, così da raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060. Continuerà inoltre a dare impulso all’innovazione tecnologica, aumentando gli investimenti nelle nuove tecnologie, rafforzando la proprietà intellettuale e promuovendo la creazione di un nuovo modello di relazioni internazionali.

Il capo di Stato cinese ha concluso sottolineando che l’umanità ha una sola Terra e un solo futuro condiviso. Che si tratti di affrontare l’attuale crisi o di creare un futuro luminoso, l’umanità ha bisogno di cooperazione e unità. La pratica ha ripetutamente dimostrato che qualsiasi sfruttamento del prossimo, qualsiasi idea di farcela da soli e qualsiasi approccio di arrogante narcisismo finiranno inevitabilmente in un fallimento. Ci dobbiamo impegnare insieme per illuminare la strada dell’umanità con la torcia del multilateralismo, così da avanzare senza sosta verso la costituzione di una comunità dal futuro condiviso.