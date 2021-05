Delirio del sindaco di Chicago: "Interviste solo ai giornalisti neri"

Discriminare un'intera categoria in base al colore della pelle è razzismo, ma se sei Lori Lightfoot, sindaco di Chicago dal 2019, famosa per essere la prima donna afroamericana nonché prima donna lesbica nella storia degli Stati Uniti d'America a ricoprire il ruolo di primo cittadino in una grande metropoli, allora puoi concederti anche questo "lusso". Come conferma la Cnn, infatti, Lightfoot, lamentandosi della presenza di troppi bianchi fra i giornalisti che si occupano di Chicago, ha deciso di concedere interviste solamente a giornalisti di colore: un annuncio che sta scatenando diverse polemiche negli Stati Uniti, anche fra gli stessi liberal e democratici.

Fortunatamente sembra esserci ancora un barlume di coerenza e di buon senso da parte di una fetta dell'opinione pubblica che - questa volta - sembra condannare in maniera bipartisan un annuncio folle e pericoloso, figlio della più bieca politica dell'identità e di uno spregiudicato odio verso i bianchi che sta animando l'élite progressista. Lightfoot ha tentato di difendere la sua scelta, in una lettera indirizzata alle testate giornalistiche, tirando in ballo il solito, inesistente, " razzismo sistemico " nei media (forse quello che elogia la vicepresidente Kamala Harris per ogni cosa fa?).

Tulsi Gabbard contro il sindaco di Chicago: "Razzismo contro i bianchi, deve dimettersi"

La deputata dem Tulsi Gabbard ne chiede le dimissioni, accusando Lightfoot di razzismo contro i bianchi: " Il palese razzismo anti-bianco del sindaco Lightfoot è abominevole. Invito il presidente Biden, Kamala Harris e altri leader della nostra contea, di tutte le razze, a unirsi a me per chiedere le dimissioni del sindaco. I nostri leader devono condannare tutto il razzismo, compreso quello contro i bianchi " osserva su Twitter. Richiesta di dimissioni sposata dalla collega repubblicana Lauren Boebert, la quale accusa il sindaco di Chicago di " commenti disgustosi, spregevoli e semplicemente inspiegabili ".

" Sono un reporter latino del Chicago Tribune la cui richiesta di intervista è stata accolta - scrive Gregory Patt -. Tuttavia, ho chiesto all'ufficio del sindaco di recovare le sue condizioni, e per questo abbiamo annullato rispettosamente annullato l'intervista. I politici non possono scegliere chi si occupa di loro ". Provate a immaginare cosa sarebbe successo se lo stesso annuncio, al contrario, fosse arrivato da un sindaco bianco. Sarebbe stato - giustamente - dipinto come il nuovo Hitler e la stampa progressista si sarebbe scatenata contro il "suprematismo bianco". " Immaginate se ci fosse un politico bianco che afferma di rifiutarsi di parlare con qualsiasi giornalista nero " sottolinea la conduttrice filo-repubblicana Candance Owens in un tweet. " Lori Lightfoot è una razzista. Questo è del tutto indiscutibile ora. La sinistra vede il razzismo ovunque, tranne dove c'è realmente ".

Il silenzio di Biden e Kamala Harris