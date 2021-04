Il dettaglio inquietante sul funerale del principe Filippo: la bara è stata scelta 30 anni fa

Persino la scelta della bara diventa una questione di protocollo e tradizione in casa Windsor. L’argomento è lugubre, diciamocelo, però importante per capire meglio la storia e le abitudini della royal family più famosa e chiacchierata del mondo. Avrete già letto che i funerali del principe Filippo si terranno, in forma privata, nella St. George’s Chapel il prossimo 17 aprile alle 15 (le 16 in Italia. Saranno presenti solo 30 invitati accuratamente selezionati, distanziati e con mascherina in rispetto alle norme anti-Covid vigenti.

La bara in piombo

Una Land Rover Defender verde ed elettrica, modificata dal principe Filippo per la triste occasione e seguita dalla royal family a piedi, trasporterà il feretro fino alla cappella, per il rito officiato dall’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby. Il particolare inedito e un po’ inquietante, raccontato dall’Express, riguarda proprio la bara del duca di Edimburgo. Sembra che l’abbia acquistata lui stesso, ben 30 anni fa. Filippo, però, non avrebbe pensato solo a se stesso, ma anche alla regina Elisabetta, scegliendo per lei un secondo feretro. Quello di Filippo, dice il giornale, è “di quercia inglese, rivestita di piombo”.

Il piombo non è una stranezza, ma una tradizione con una sua logica. Questo metallo, infatti, favorisce la conservazione del corpo e non permette le infiltrazioni dell’umidità. Anche la bara di Lady Diana era fatta in questo modo e pesava parecchio, un quarto di tonnellata. Le pompe funebri reali, Leverton & Sons, hanno spiegato che un feretro di questo tipo “non si può realizzare in poche ore o in pochi giorni” , ma "era importante averlo disponibile" , anche perché la quercia inglese "è molto difficile da reperire" . Questo spiega il largo anticipo con cui il principe Filippo ha fatto costruire il suo e quello della moglie.

Sulla bara, però aleggerebbe un mistero. Nessuno sa esattamente quando al principe Filippo venne in mente di fare un acquisto simile, se vi fu un'occasione particolare che lo spinse a prendere questa decisione. L'ordine, rivela il Daily Mail, non venne commissionato a Leverton & Sons, che assunsero l'incarico di agenzia funebre della royal family solo nel 1991 ereditando, in un certo senso, la bara già pronta. Forse si occupò della sua costruzione la precedente impresa, ma non abbiamo certezze in merito.

L'ultima dimora

La riservatezza del consorte di Sua Maestà è evidente anche nella scelta degli oggetti da porre sulla bara: la spada, il berretto della Royal Navy, la bandiera con lo stemma personale e una sola corona di fiori. C’è anche un altro dettaglio. Tutti i giornali hanno sottolineato che il duca di Edimburgo riposerà a Frogmore Gardens. Non subito, però. Dopo il funerale Filippo verrà accolto nella Volta Reale, in cui rimarrà fino al funerale della regna Elisabetta (che ci auguriamo avvenga tra molti anni). Solo allora i due coniugi raggiungeranno insieme l’ultima dimora di Frogmore.

Kate Middleton in missione di pace

Il funerale sarà un momento di raccoglimento per i Windsor, ma i tabloid sostengono che a Kate Middleton verrà affidato un incarico dei più difficili: mediare tra William e Harry, cercare di mettere pace tra i fratelli una volta per tutte. Considerando, però, che il duca di Sussex vorrebbe trattenersi il meno possibile a Londra e che nella Cappella di San Giorgio sarà obbligatorio mantenere il distanziamento sociale, per Kate sarà un’impresa tentare di risolvere la faida. È più probabile che vi siano pochissime parole di cortesie e molti silenzi. Di certo la regina Elisabetta non permetterà alcuno strappo alla regola. In effetti il momento è tragico e solenne, quindi William e Harry, almeno per qualche ora, dovranno sotterrare l’ascia di guerra.