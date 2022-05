"Sfondate le difese ucraine nel Lugansk" | La diretta della guerra

Ore di combattimenti nel Donbass. Gli scontri stanno coinvolgendo soprattutto i quadranti di Severodonetsk, Lyman e Popasna. Si tratta di tre città situate rispettivamente nell'oblast di Lugansk, a pochi passi da Izyum e nella regione di Donetsk. Dunque comprendono tutti i fronti più caldi nell'est Ucraina. Nelle scorse ore il presidente Zelensky ha ammesso che la situazione nella zona si fa molto seria. "Adesso la situazione è estremamente critica - ha dichiarato il presidente ucraino - servono nuove armi".

A Lyman i russi stanno conducendo un importante assalto partito nella giornata di lunedì. La cittadina è strategica perché situata vicino Izyum ed è l'unica località a nord del fiume Seversky Donetsk a essere al momento rimasta in mano ucraina. Attorno l'area di Popasna invece i russi sembrano avanzare con maggiore facilità, anche se lentamente e con un'importante resistenza da parte ucraina. Il fronte più critico dovrebbe comunque essere quello di Severodonetsk, ultima grande città in mano Kiev all'interno dell'oblast di Lugansk. Si sta combattendo in periferia, ma la difesa ucraina al momento starebbe tenendo. Poco più a sud, nell'oblast di Donetsk, un raid ha bersagliato la città di Kramatorsk, altro importante obiettivo dei russi nel Donbass.

Intanto sotto il profilo politico, è ancora botta e risposta tra Kiev e Mosca sulla possibile riapertura del dialogo. Ieri sera Zelensky è tornato a parlare di negoziati da attuare soltanto se la Russia si ritira dai territori conquistati dopo il 24 febbraio, primo giorno di guerra. Nelle scorse ore da Mosca ha replicato il vice ministro degli Esteri, Andrej Rudenko, secondo cui la posizione dell'Ucraina a livello politico "non è costruttiva".

La diretta:

Ore 11:58 | Raid russo distrugge un centro commerciale a Zaporizhzhia

Missili russi hanno centrato un grande centro commerciale nella città di Zaporizhzhia, capoluogo dell'omonimo oblast nel sud dell'Ucraina. A darne notizia sono state alcune fonti locali. Per fortuna la struttura era chiusa al pubblico e non ci sarebbero stati feriti.

Russian Defence Ministry: This morning we successfully launched missiles at a military aviation engine factory in Zaporizhzhia



Meanwhile at the city's Avrora shopping centre: pic.twitter.com/tzul7z3xbS — Francis Scarr (@francis_scarr) May 25, 2022

Ore 11:32 | Ankara, domani il consiglio di sicurezza turco discuterà sulla domanda di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia

Nella giornata di domani il Consiglio di sicurezza nazionale turco, presieduto dal presidente Recep Tayyip Erdogan, discuterà della richiesta di Finlandia e Svezia di aderire alla Nato. A confermalo è stata l'agenzia turca Anadolu. La Turchia nei giorni scorsi si è espressa in modo contrario alla richiesta di adesione di Helsinki e Stoccolma, soprattutto per i rapporti tra il governo svedese e i gruppi filocurdi. L'incontro di domani è quindi atteso per verificare la posizione di Ankara.

Ore 11:12 | Nuovi raid su Kramatorsk

Nella notte un nuovo bombardamento ha colpito la città di Kramatorsk, una delle più importanti in mano ucraina nel Donbass. A denunciarlo è stato il sindaco, Alexander Goncharenko, secondo cui la notte è stata molto movimentata e i raid sono stati diversi fino alle prime ore del mattino. Per fortuna al momento non sono segnalate vittime.

Ore 11:04 | Mosca: "Nessuno scambio di prigionieri in agenda"

"La questione dello scambio del politico filo-Cremlino Viktor Medvedchuk con prigionieri ucraini non è all'ordine del giorno". Lo si apprende da una dichiarazione riportata dall'agenzia Tass del vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko.

Ore 10:40 | Convocata riunione straordinaria del consiglio dei direttori della Banca Centrale russa

È prevista per domani l raiunione straordinaria del Consiglio dei direttori della Banca centrale russa convocata nelle scorse ore. Lo si è appreso dall'agenzia Tass, secondo cui il punto all'ordine del giorno sarà rappresentato dal taglio del tasso di interesse di riferimento. La convocazione arriva in un momento cruciale per l'economia russa, messa a dura prova dalle sanzioni di Usa e Ue.

Ore 10:12 | Papa: "Continuiamo a pregare per la pace"

"Ieri abbiamo celebrato la memoria della Beata Vergine Maria Ausiliatrice. Nelle nostre preghiere affidiamoLe in modo particolare il desiderio di pace dell'Ucraina e del mondo intero. La Madre di Dio ci insegni la solidarietà con chi è provato dalla tragedia della guerra e ottenga la riconciliazione delle Nazioni". Lo ha d ichiarato Papa Francesco a margine dell'utidenza generale tenuta in Aula Paolo VI in Vaticano, durante la quale ha salutato dei pellegrini polacchi.

Ore 10:02 | Mosca: "Posizione ucraina sui negoziati non è costruttiva"

"Difficilmente è possibile valutare questa affermazione come costruttiva. Vorrei ricordare che l'Ucraina ha partecipato attivamente ai negoziati sin dal primo giorno dell'operazione speciale e non ha posto alcuna condizione". Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russi, Andrej Rudenko, in un'intervista ripresa dalle agenzie russe. Il suo riferimento è alle parole pronunciate ieri dal presidente ucrainao Volodymyr Zelensky, secondo cui si potrà tornare al tavolo dei negoziati soltanto se la Russia si ritira dai territori conquistati a partire dal 24 febbraio.

Ore 9:48 | Situazione sempre più difficile a Severodonetsk, Kiev lamenta nuova vittime civili

Sui media ucraini è stato riferito che, in base alle informazioni ricavate dalle autorità locali, almeno sei civili sono rimasti uccisi nei rifugi antiaerei allestiti a Severodonetsk. "I russi - si legge nella pagina Facebook dell'amministrazione militare di Lugansk - hanno deliberatamente colpito i civili che si nascondevano dai bombardamenti". Ci sarebbero anche otto feriti, tra cui una donna a cui è stata amputata una gamba.

Ore 9:22 | Combattenti filorussi rivendicano avanzate nell'oblast di Lugansk: "Abbiamo sfondato il fronte"

Russi e filorussi starebbero avanzando nella zona di Svetlodar Bulg, all'intereno della regione di Lugansk. A dirlo su Telegram è stato Rodion Miroshnik, ambasciatore dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk in Russia. Citato da Ria Novosti, ha riferito che "parte dell'autostrada strategica Lysichansk-Artemovsk è sotto il pieno controllo del fuoco delle forze alleate. Il fronte è stato sfondato." Una situazione che impedirebbe alle forze di Kiev di rifornire i soldati presenti a Severodonestk.

Ore 8:34 | Moglie comandante Azovstal: "Militari catturati sono in condizioni soddisfacenti"

"I soldati ucraini catturati dalle forze russe dopo l'assedio di tre mesi dell'acciaieria di Azovstal sono tenuti in condizioni soddisfacenti". A dirlo, in un'intervista al Guardian, è stata la moglie del comandante del battaglione Azov Denys Prokopenko. I due coniugi hanno avuto possibilità, secondo quanto riferito dalla moglie, di conversare per qualche minuto al telefono.