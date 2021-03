Disabile torturato dal branco: "Gli hanno tatuato peni in faccia e cucito le dita dei piedi"

Sei persone sono state arrestate in Spagna con l’accusa di avere rapito e torturato per giorni un uomo gravemente disabile. Il sequestro sarebbe avvenuto la settimana scorsa nella località di Manacor, sull’isola di Maiorca, nelle isole Baleari. Il branco, formato da quattro uomini e due donne, si sarebbe accanito su un 30enne disabile dopo averlo attirato con l’inganno, filmando le sevizie con un cellulare

Uno degli aguzzini, ricostruisce la stampa iberica, aveva infatti invitato a casa sua il malcapitato, dove poi si sono consumate violenze indicibili. Il 30enne, affetto da ritardo mentale, è stato innanzitutto legato, con i sequestratori che gli hanno anche incollato del nastro adesivo sulla bocca per non farlo urlare. Successivamente, il branco ha infierito sul disabile con violenze di ogni tipo, fino a “ tatuargli due peni sulla faccia ”, a “ cucirgli le dita dei piedi ” e a “ spalmargli colla sulla bocca ”. Queste sevizie sono andate avanti per due giorni, fino a quando la vittima non è stata trasferita d’urgenza in ospedale.