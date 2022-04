Donald Trump contro Harry e Meghan: "Lei lo prende in giro"

Donald Trump non ha mai nutrito alcuna simpatia per Harry e Meghan. Un astio, il suo, a quanto pare ricambiato e mai nascosto ai media. In particolare l’ex presidente americano non riuscirebbe a tollerare la duchessa di Sussex. Ora, in un’intervista a Talk Tv, riportata da Cbs News dal Daily Mail, Trump torna a sparare a zero sulla coppia ribelle, invocando la regina Elisabetta affinché privi i Sussex di tutti i titoli reali.

“Non sono un fan di Meghan”

Nell’intervista rilasciata a “Piers Morgan Uncensored”, di Talk Tv, ancora una volta Donald Trump spara a zero su Harry e Meghan. I tre non sono mai stati amici e non è un mistero per nessuno, ma stavolta “The Donald” non risparmia affondi: “Non sono un fan di Meghan e non lo ero dall’inizio”. Una frase che il tycoon ha già detto nel settembre 2020, quando gli venne chiesto cosa pensasse di una ipotetica candidatura alle elezioni presidenziali di Meghan Markle. In quell’occasione aggiunse: “Auguro molta fortuna al principe Harry, ne avrà bisogno”.

Anche nell’intervista a Talk Tv non manca un riferimento al duca di Sussex: “Il povero Harry viene preso per il naso. Penso sia imbarazzante”. Secondo Trump Meghan “domina” il marito, umiliandolo. L’ex presidente degli Stati Uniti non comprende per quale ragione i Sussex, pur avendo lasciato la corte inglese e criticato lo stile di vita dei Windsor, possano ancora fregiarsi dei loro titoli: “La sola cosa su cui non sono d’accordo con la Regina…è che…lei avrebbe dovuto dire: ‘Se questa è la vostra scelta, va bene, ma non potrete più avere i vostri titoli e…non cambiate idea’. [Harry] è stato così irrispettoso nei confronti del Paese e penso che sia in imbarazzo”. Nell’ultima frase Donald Trump si riferisce alla decisione dei duchi di lasciare Londra per stabilirsi in California.

Poi l’ex presidente fa un’altra affermazione, che è più una previsione, riportata dal Mirror, sul futuro del matrimonio di Harry e Meghan: “Voglio sapere cosa accadrà quando Harry deciderà che ne ha avuto abbastanza di essere comandato. O forse quando [Meghan] deciderà che le piace qualche altro ragazzo. Voglio sapere cosa accadrà alla fine. Sono un bravo indovino, come sapete, ho previsto quasi tutto. Finirà e finirà male. Mi chiedo se Harry se ne tornerà nella bella città di Londra…”. Donald Trump ha anche le idee molto chiare su ciò che ritiene sia il vero obiettivo della nuova vita americana dei Sussex: “Penso che abbiano abbandonato il Paese, rinunciato ai doveri reali e che stiano vivendo nel lusso in California. Vogliono sfruttare i loro titoli reali per [ottenere] il massimo guadagno”.

Una lunga storia di invettive

La storia delle incomprensioni tra Donald Trump e i Sussex, specialmente con la duchessa, risale ad alcuni anni fa. Durante la campagna elettorale americana del 2016 Meghan Markle, all’epoca non ancora sposata con Harry, definì il tycoon “misogino e divisivo” ai microfoni del Nightly Show di Larry Wilmore. Nel 2019 il Sun pubblicò delle registrazioni in cui Trump avrebbe etichettato l’ex attrice con un termine molto forte “nasty” , cioè “sgradevole” , “cattiva” (accusa rispedita al mittente dal tycoon). Il 29 novembre 2021, in un’intervista a Nigel Farage, riportata dal Telegraph, Trump sostenne che la duchessa avesse “manipolato” il principe Harry e ripeté di non essere un “ suo fan” .

Quando i Sussex si trasferirono in Canada, subito dopo la Megxit, si presentò il problema del pagamento della security. I canadesi non furono affatto felici alla prospettiva di doversi sobbarcare questo onere. Nel marzo 2020 la coppia si stabilì in California, ma la questione si ripropose. In un tweet Trump chiarì: “Sono un grande amico e ammiratore della Regina e del Regno Unito. Era stato detto che Harry e Meghan avrebbero vissuto in Canada in modo permanente. Ora hanno lasciato il Canada per gli Stati Uniti. Comunque gli Stati Uniti non pagheranno per la loro sicurezza. Devono pagare loro”. Infine, alla cerimonia del Time per premiare le 100 personalità più influenti del mondo Harry e Meghan sono intervenuti sulla ABC.