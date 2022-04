Harry rompe il silenzio: "Voglio che la Regina sia protetta e stia con le persone giuste"

L’incontro tra il principe Harry, Meghan e la regina Elisabetta, lo scorso 13 aprile, ha riacceso la speranza di una tregua in casa Windsor, se non proprio di una pace duratura. Nessuno sa di cosa abbiano parlato i tre, ai quali si sarebbe aggiunto anche il principe Carlo. Nessuna notizia trapela su un eventuale imbarazzo dei Sussex, che sono tornati a Londra dopo l’intervista bomba con Oprah Winfrey, nel marzo 2021 e l’annuncio di un memoir esplosivo in cui il duca avrebbe intenzione di rivelare tutti i retroscena sulla sua vita e gli scandali che l’hanno attraversata. Proprio il principe Harry, però, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulla visita alla sovrana, aprendo uno spiraglio di luce sul mistero che ancora circonda il suo breve soggiorno in patria.

L’incontro segreto

“Harry e Meghan hanno fatto visita mercoledì alla regina e al principe Carlo, al Castello di Windsor”, ha riportato il Sun. Un evento inaspettato confermato anche dal portavoce dei Sussex, svoltosi “segretamente” e che il giornale non esita a definire “l’incontro ramoscello d’ulivo” . Il principe non metteva piede a Londra dallo scorso luglio, quando ha presenziato allo svelamento della statua in memoria di Lady Diana. Meghan Markle, invece, non si faceva vedere dal trasferimento oltreoceano. Harry e Meghan sono tornati in Europa per assistere agli Invictus Games in Olanda e avrebbero deciso di fermarsi al Castello di Windsor per rivedere la regina Elisabetta e, probabilmente, anche per farle gli auguri per il suo 96esimo compleanno, il prossimo 21 aprile.

I tabloid hanno cercato di scoprire gli argomenti di conversazione tra la regina Elisabetta, Carlo e i duchi ribelli, ipotizzando che i quattro possano aver discusso dell’imminente pubblicazione dell’autobiografia di Harry, dell’intervista a Oprah in cui la duchessa di Sussex ha accusato un membro ancora ignoto della royal family di aver offeso il piccolo Archie con commenti razzisti, dell’assenza di Harry e Meghan al Service of Thanksgiving dedicato al principe Filippo, lo scorso 29 marzo, un passo falso costato alla coppia una valanga di critiche. Il principe Harry, durante un’intervista alla Nbc, ha lasciato trapelare qualche particolare sulla visita alla Regina, ma alcune sue frasi avrebbero irritato la royal family.

“Le persone giuste”

Nell’intervista il duca di Sussex ha dichiarato: “Stare con [la Regina] è stato fantastico. È stato così bello vederla”, sottolineando di averla trovata “in ottima forma” e aggiungendo che lo spirito vivace di Sua Maestà è rimasto immutato nonostante i recenti acciacchi: “[La Regina] ha sempre un grande senso dell’umorismo con me e mi volevo rassicurare sul fatto che fosse protetta e avesse le persone giuste intorno a sé”. Quest’ultima frase potrebbe essere interpretata come una frecciata alla royal family, ma d’altra parte Harry potrebbe essere tacciato di ipocrisia, visto è tornato a Londra dopo mesi d’assenza.

I tabloid non si sono fatti sfuggire l’occasione per cercare una spiegazione al suo commento, chiedendosi chi siano queste “persone giuste” e, di conseguenza, quali siano quelle non “giuste” secondo il principe Harry. Di ipotesi ce ne sono diverse: forse il duca potrebbe riferirsi alla stylist e confidente Angela Kelly, con cui avrebbe avuto degli screzi poco prima del royal wedding, a causa della tiara che Meghan Markle avrebbe dovuto indossare per le nozze.

Non è da escludere che Harry si riferisse a membri della royal family. Come al solito, però, i Sussex hanno il vizio un po’ irritante di non parlare chiaramente e dire le cose a metà, come nell'episodio dei presunti commenti razzisti rivolti ad Archie, svelato durante la già citata intervista alla Winfrey. Il duca fa il misterioso ed è difficile decifrare il significato più profondo delle sue parole. Sembra di intuire, comunque, che i rapporti con la famiglia, sovrana esclusa (forse) siano ancora in precario equilibrio e che per la tanto sospirata pace dovremo attendere ancora molto.

I Sussex al Giubileo di Platino?

In questi giorni, sui giornali, si è fatta strada una domanda spinosa: Harry e Meghan saranno alle celebrazioni del Giubileo di Platino in onore dei 70 anni di regno della regina Elisabetta. Secondo le indiscrezioni, durante l’incontro del 13 aprile scorso, Sua Maestà avrebbe invitato i Sussex a partecipare a tutti gli eventi in programma per il Giubileo, il prossimo 2 giugno. Non si sa cosa abbiano risposto i duchi, ma sembra ci siano buone probabilità di vederli sul balcone di Buckingham Palace con il resto della royal family e con Archie e Lilibet Diana. Elisabetta II sarebbe consapevole che il Giubileo potrebbe essere una delle ultime occasioni per riunire i Windsor e proprio per questo sarebbe ansiosa di conoscere di persona la secondogenita di Harry e Meghan. Un regalo che, dicono i giornali, i duchi non possono negarle.