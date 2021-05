"Ucciso con le natiche". Così la moglie sovrappeso soffoca il marito

Sta causando scalpore in Russia il caso di una 45enne, di nome Tatyana O e pesante " oltre 100 chili ", che ha ucciso il marito soffocandolo con le proprie esorbitanti natiche. Per la tragedia in questione, la donna è attualmente sotto processo e ha già ricevuto una condanna per la morte del consorte Aidar. In base alle ricostruzioni degli inquirenti e ai racconti dei testimoni, il decesso dell'uomo si sarebbe verificato al culmine di una lite con Tatyana, dopo che i due avevano bevuto troppo alcol.

Una delle testimoni del delitto, avvenuto nella città siberiana di Novokuzneck, è stata la figlia di Aidar, che, dopo avere visto il padre inchiodato a faccia in giù sul letto di casa, era corsa a chiamare aiuto. Alcuni vicini si sarebbero però rifiutati di andare ad aiutare il malcapitato, sostenendo che si trattasse di una " controversia domestica ". Arrivata sul posto l'ambulanza, i medici non avevano fatto altro che accertare il decesso dell'uomo.

L'autopsia ha in seguito rivelato che l'uomo sarebbe morto per " asfissia a causa del blocco del sistema respiratorio ", in quanto la sua faccia sarebbe stata " incuneata nel materasso ", con Tatyana che, presumibilmente, si sarebbe seduta sul collo del marito. La donna sovrappreso si sarebbe infatti, tra i fumi dell'alcol, seduta in modo tale da impedire all'uomo di muoversi, per poi " soffocarlo a morte con le natiche ".

Dopo l'arrivo della polizia, Tatyana aveva provato a discolparsi raccontando che lei aveva solamente provato a " calmare " il marito, che, dopo avere ecceduto nel bere, urlava come un ossesso. Aidar, in base alla versione della 45enne, sarebbe però improvvisamente svenuto e la vicina di casa avrebbe così chiamato un'ambulanza.

La donna è comunque finita sotto processo per la morte del coniuge, anche se non con l'accusa di omicidio volontario ma con quella di " omicidio per negligenza ". L'imputata, che ha sempre dichiarato di non avere mai voluto uccidere Aidar, è stata alla fine condannata a 18 mesi di lavori correttivi e al pagamento di circa 3mila euro per " danni morali ". Queste settimana, tuttavia, gli investigatori hanno fornito alla Corte degli spunti suscettibili di aggravare la posizione processuale di Tatyana.