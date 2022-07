Droga dello stupro al party Spd: 9 donne denunciano i sintomi

Il gruppo parlamentare Spd, i socialdemocratici tedeschi, organizza ogni anno la festa dell'estate, un appuntamento diventato una consuetudine che, però, quest'anno si è trasformato in un dramma per diverse donne. L'evento è stato organizzato mercoledì a Berlino, vicino alla cancelleria e, oltre ai deputati, ha partecipato anche il cancelliere Olaf Scholz insieme ad altre 1000 persone. Subito dopo la festa diverse donne hanno denunciato di essere state stordite come le cosiddette gocce KO, una droga liquida insapore facilmente mescolabile alle bevande. I suoi effetti principali sono la perdita di memoria a breve termine fino allo svenimento. Anche per questo rientra nel novero delle cosiddette "droghe dello stupro".

Sarebbero poco meno di 10 le donne che finora hanno segnalato sintomi compatibili con l'ingestione delle gocce KO. In un caso, un test ha certificato l'origine del malessere ed è stata sporta denuncia contro ignoti. " Suggeriamo a persone eventualmente colpite di sporgere subito denuncia alla polizia ", si legge in una nota del direttore generale dell'Spd, pubblicata anche dalla Dpa, che conferma l'accaduto. Ovviamente è scattata l'indagine della polizia per aggressione aggravata. L'obiettivo è individuare i responsabili, quindi per ora la denuncia è contro ignoti.

La prima a segnalare il fatto è stata una donna di 21 anni che si è sentita male, con vertigini e perdita di memoria, dopo aver partecipato alla festa. Secondo la polizia, la donna ha mangiato e bevuto ma non ha consumato alcolici. Intorno alle 21.30 ha accusato i primi sintomi, mentre la mattina dopo non riusciva a ricordare nulla della sera precedente. Entro la mattinata di oggi la polizia è venuta a conoscenza di altri quattro casi con sintomi simili. " L'apprensione è abbastanza forte ", ha detto un portavoce del gruppo parlamentare socialdemocratico, mentre Katja Mast, funzionaria del gruppo, ha rivolto un invito su Twitter " a tutti gli interessati " a denunciare quanto avvenuto durante la festa di partito.