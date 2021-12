"Drone abbattuto". Il retroscena sulla Messa del Papa

Momenti di tensione durante una delle messe celebrate da papa Francesco, per la precisione quella tenuta in Slovacchia lo scorso 15 settembre: durante la funzione, infatti, un drone definito ostile avrebbe sorvolato il luogo in cui il pontefice ed i fedeli si trovavano riuniti.

La vicenda, risalente ormai a qualche mese fa, è stata riportata in questi giorni dal quotidiano Jerusalem Post, che spiega come sia stata una società anti-droni israeliana a neutralizzare il dispositivo.

Nell'articolo si fa pertanto riferimento al 34esimo viaggio apostolico di papa Bergoglio, che si era concluso con una messa all'aperto celebrata a Šaštín, sede del Santuario Mariano Nazionale. Un evento a cui avevano partecipato circa 60 mila fedeli, 90 vescovi e 500 sacerdoti. Il drone "canaglia", che stava sorvolando la funzione, era stato neutralizzato dalla società israeliana D-Fend, che stava collaborando con il ministero degli Interni slovacco per proteggere il vescovo di Roma. Proprio per garantire la sicurezza del papa erano stati resi operativi diversi dispositivi anti-drone, fra cui anche antenne e sistemi di comunicazione nell'area, ed un ambiente ad alta interferenza a radiofrequenza associato. Tanti di droni identificati nel corso della cerimonia, la maggior parte dei quali riconosciuti come non pericolosi. Durante l'attività di controllo, tuttavia, EnforceAir, tecnologia in grado di riconosce i droni autorizzati di operare nello spazio aereo, aveva identificato un drone fai-da-te sconosciuto. Da qui, l'allarme.

Le forze speciali sono subito entrate in azione, decise a neutralizzare il drone ed allo stesso tempo non disturbare la cerimonia e creare panico fra i fedeli. " EnforceAir ha respinto il drone canaglia, rimandandolo alla sua posizione di decollo originale, lontano dalla folla ", ha spiegato la D-Fend al Jerusalem Post. “ È un onore che ci sia stata data la salvaguardia di eventi così importanti ”, ha dichiarato il presidente della società Zohar Halachmi.

“ Proteggere un evento di così alto profilo è della massima importanza, quindi abbiamo voluto utilizzare una tecnologia anti-drone più adatta a eventi affollati e situazioni delicate ”, ha commentato anche un rappresentante dell'ufficio preposto alla protezione del papa. " La soluzione innovativa di EnforceAir ha preso il controllo del drone canaglia che ha minacciato la potenziale sicurezza del papa, della folla e dei Vip presenti, in modo rapido e semplice ", ha aggiunto.

È sempre più crescente, ha spiegato la società D-Fend, il pericolo rappresentato dai droni, che possono colpire funzionari in tutto il mondo. Si tratta di una reale minaccia per la sicurezza delle nazioni. Fra i casi riportati, i recenti tentativi di assassinare il primo ministro iracheno Mustafa al-Kadhimi ed il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Gli stessi Stati Uniti hanno recentemente lanciato l'allarme. Joe Mazel, attualmente a capo della operational technology law unit dell’Fbi, aveva invitato i Paesi a fare attenzione all'impiego della tecnologia di pilotaggio da remoto.