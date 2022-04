Il "drone distrazione", poi la botta: cosa è successo sul Moskva

Nella tarda serata di ieri, i russi hanno confermato che l'incrociatore Moskva fosse definitivamente affondato: prima l'incendio, poi il missile Neptune, poi le voci non confermate che la nave stesse colando a picco ribaltate dal Cremlino che sottolineava come fosse "ancora a galla" e rimorchiato in porto per essere riparato. In porto, però, non arriverà mai. Ma come hanno fatto gli ucraini a far affondare la nave da guerra più grande dalla Seconda Guerra Mondiale? Una chiave di lettura la fornisce l'esperto di guerra Chris Owen, che spiega come i primi rapporti sulla vicenda indicano una combinazione brillantemente efficace di tattiche, strategia e sfruttamento delle proprie capacità degli ucraini uniti alla consapevolezza delle debolezze russe.

Il ruolo del drone sul radar

Secondo quanto riferito, la Moskva è stata colpita dai missili da crociera antinave Neptune di progettazione ucraina. Questi sono entrati in servizio solo nel 2019: " apparentemente non avevano mai visto l'azione prima in questa guerra ", spiega Owen. Secondo i Report, l'attacco sarebbe avvenuto durante una tempesta che ha aiutato anche a nascondere l'attività a terra dal punto d'osservazione: i russi, infatti, non si sarebbero accorti dei preparativi. E qui si compie l'astuzia ucraina, che avrebbero utilizzato un drone Bayraktar TB-2 per mettere fuori uso i radar della Moskva e riuscire a colpire in maniera quasi indisturbata, cogliendo di sorpreso l'equipaggio. " Nell'uso navale, possono essere impiegati per trovare navi nemiche e trasmettere le loro posizioni alle batterie di missili costieri, oltre a effettuare attacchi diretti utilizzando i propri carichi utili ", spiega dettagliatamente Owen sul proprio profilo Twitter.

La distrazione, poi l'attacco

È possibile che gli ucraini abbiano utilizzato un TB-2 per identificare e prendere di mira la Moskva o che lo stesso drone si sia "sacrificato" per distrarre l'incrociatore colpito successivamente dal missile. " O entrambie le situazioni, non so se il drone Bayraktr sia sopravvissuto ", sottolinea l'esperto. Ma come hanno fatto i russi a non vedere il Neptune in arrivo? La Moskva aveva un unico radar di difesa aerea principale che riusciva a guidare i missili S300. " Il problema è che ha solo un campo visivo di 180 gradi ", spiega Owen. La copertura a 360 gradi è fornita soltanto dai radar di ricerca aerea a lungo raggio "MR-800 Voshkod/Top Pair 3-D" per missili a corto raggio. " Ma è probabile che durante la tempesta non siano stati in grado di distinguere i Neptunes che sfiorano il mare dalle cime delle onde ".

La tattica ucraina