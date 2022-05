Droni, radar e ricognitori: così vengono stanate le forze russe

L'Occidente controlla tutti (o quasi) i movimenti delle forze armate russe. È in questo modo che riesce ad assicurare un vantaggio considerevole all’Ucraina in un conflitto estenuante che dura ormai da quasi tre mesi. Si tratta di un sistema sofisticato quello adottato, già da prima della guerra, dai Paesi europei: funziona grazie a radar, ricognitori e droni di ultima generazione. Questi strumenti consentono di prevedere le strategie belliche dei soldati di Vladimir Putin, in alcuni casi riuscendo anche a entrare nella stretta maglia delle comunicazioni militari. Una tecnologia avanzata che è diventata l’arma più importante nelle mani del popolo ucraino.

I russi provano a reagire, utilizzando il jamming, ossia l’azione di disturbo volontario delle comunicazioni radio (wireless) facendo in modo che venga diminuito il rapporto segnale/rumore, solitamente trasmettendo sulla stessa frequenza e con la stessa modulazione del segnale che si vuole disturbare, ma la “rete” informatica occidentale spesso buca i messaggi criptati. Le apparecchiature utilizzate sono tante, a partire dai droni, fino ad arrivate ai ricognitori elettronici e ai tradizionali radar che permettono di individuare un mezzo aereo nemico a 400 chilometri di distanza.