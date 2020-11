Ecco il super team legale a cui si affida Trump per i ricorsi

La Campagna di Donald Trump ha iniziato a riunire un super team legale per presentare i ricorsi in tutti gli stati chiave, a cominciare dal Michigan. Tra gli avvocati che il presidente ha assoldato, riferisce la stampa americana, ci sono dei veri e propri "mastini" come Jay Sekulow, l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani e l'ex procuratore generale della Florida, Pam Bondi. Nel super team potrebbe finire anche Sidney Powell, l'avvocato dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael T. Flynn, che fu incastrato dai funzionari dell'amministrazione Obama nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate. La prima tappa del team legale è il Michigan, dove la campagna ha intentato un'azione presso la Court of Claims cercando di fermare il conteggio dei voti, come ha annunciato il responsabile della campagna Bill Stepien.

Il super team di Trump già al lavoro

"Mentre i voti nel Michigan continuano a essere contateggiati, la corsa presidenziale nello stato rimane estremamente serrata come abbiamo sempre saputo che sarebbe stata. Alla campagna del presidente Trump non è stato fornito un accesso significativo a numerosi luoghi per osservare l'apertura delle schede elettorali e il processo di conteggio, come garantito dalla legge del Michigan ", ha affermato il responsabile della Campagna di Trump, Bill Stepien. " Il presidente Trump - ha sottolineato - si impegna a garantire che tutti i voti legali siano conteggiati in Michigan e ovunque". Nelle scorse ore, Donald Trump ha rivendicato la vittoria in Georgia, Pennsylvania e in Nord Carolina, sottolineando come " in ognuno di questi c'è un grande vantaggio. In più, rivendichiamo il Michigan, dove è stato ampiamente riportato un grande numero di schede segretamente gettate ".

Ricorsi anche in Georgia, Wisconsin, Arizona, Nevada